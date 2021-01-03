İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz kimdir? Seyhan Taşdemir doğum tarihi

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz kimdir? Seyhan Taşdemir doğum tarihi haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 03.01.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

03 Ocak 2021 Pazar 11:00
Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz kimdir? Seyhan Taşdemir doğum tarihi
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her gün düzenli olarak izleyici karşısına geçen Türkan Hanım’ın Konağı dizisine Güliz karakterinin dahil olacağı ifade edildi. Dizinin izleyicileri yeni karaktere kimin hayat vereceğini araştırmaya başladılar.

Elde edilen bilgilere göre TRT 1’in sevilen dizisi Türkan Hanım’ın Konağı dizisine dahil olacak Güliz karakterine Seyhan Taşdemir hayat verecek. Hafta içi her sabah 09.00’da ekranlara gelen dizinin yeni yardımcı başrol oyuncusu Seyhan Taşdemir olacak.

Seyhan Taşdemir Kimdir?

Seyhan Taşdemir 1997 senesinde doğmuştur. Lise senelerinden beri oyunculuğua meraklı olan Taşdemir eğitim almak için Tümay Özokur Akademi’ye gitmiştir. Burada tiyatro ile uğraşan güzel oyuncu 2019 senesinde Sinema Güzeli Yarışması’nda 1. Olmuştur.

Düzgün bir fiziğe sahip olan Seyhan Taşdemir daha önce pek çok kez tiyatro oyunlarında yer almasına karşın ilk defa Türkan Hanım’ın Konağı dizisinde kamera karşısına geçecek.

Türkan Hanım’ın Konağı Güliz Kimdir?

Türkan Hanım’ın Konağı dizisindeki Güliz karakteri 20’li yaşlarında olan ve konağa bir şekilde girmeyi başaran bir kızdır. Kendisinin konakta neler yapacağı ise gelecek bölümlerde belli olacaktır.



Son Güncelleme: 03.01.2021 11:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seyhan TaşdemirGülizTürkan Hanımın KonağıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 oyuncu Çağrı Atakan kimdir?
Survivor 2021 oyuncu Çağrı Atakan kimdir?
Survivor 2021 Oyuncu Öykü Çelik kimdir?
Survivor 2021 Oyuncu Öykü Çelik kimdir?
Survivor 2021 Başpehlivan İsmail Balaban kimdir?
Survivor 2021 Başpehlivan İsmail Balaban kimdir?
Survivor 2021 Hayrettin kimdir?
Survivor 2021 Hayrettin kimdir?
Survivor Batuhan Karacakaya kimdir?
Survivor Batuhan Karacakaya kimdir?
Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kimdir?
Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kimdir?

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Ezgi karakteri kimdir? Tuğçe Özbey kimdir, nereli, kaç yaşında?
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Emekli kaplıca tedavisinden nasıl faydalanılır? 2021 Kaplıca tedavisi masrafları SGK karşılar mı?
4B işçi kadrosu nedir? 4B işçi kadrosunda olan işçiler kimlerdir?
Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
Acemi Anneler dizisi Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan'ın hayatı!
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kanal D Yatıya Misafirim Var basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Halk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Halk TV canlı izleme linki
Bordo bereli asker nasıl olunur? 2021 TSK bordo bereli askerlik şartları ve eğitimleri
Kanalların yayın akışları 28 Aralık Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Bir Aşk İki Hayat hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Bir Aşk İki Hayat nerede çekildi? Bir Aşk İki Hayat konusu ve oyuncuları kimler?
Netflix Azizler filminden ilk fragman yayınlandı!
Asgari ücretlilere rahat bir nefes aldıracak 375 TL ödeme yapılacak
Korona virüs nedeni ile işsiz kalanlar nereye başvurmalı? Devlet koronavirüs destekleri neler?
SGK tarafından yapılan son dakika açıklaması yüz güldürdü, 30 Nisan 2021' e kadar başvurulduğu taktirde zam ve cezalar silinecek...
Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterini Arzu Yanardağ canlandırıyor
Emekli promosyonları en yüksek veren banka hangisi? 2021 Emekli promosyonu en fazla hangi banka veriyor?
Bugün kimin maçı var? 3 Ocak 2021 Pazar TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
E-fatura nasıl kullanılır? Hangi firmalar e faturaya geçmek zorunda?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Almira Tuğgül Küçükoğlu nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.