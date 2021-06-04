Türkan Hanım'ın Konağı Cuma canlı izle, TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle TAMMADIR

TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Türkan Hanım’ın Konağı 188.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün sabah 10:15’de ekranlara gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle ve tek parça olarak 4 Haziran Cuma günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Türkan Hanım’ın Konağı son bölümde ne oldu?

Selami ve Nurhayat evliliğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Birbirlerini hiç üzmeyecekleri konusunda söz verirleri. Hakan Nisa’ya çok sürpriz bir teklifte bulunur. Nisa’yı ailesiyle tanıştırma niyetindedir. İdil, erkek tarafı olarak düğün hazırlıklarını hızlandırmaya başlar. Selami’ye damatlık bakmaya ve yapılacak işleri organize etmeye başlar.

Gültepeli ve Batuhan bahçede toprak havalandırırken Gültepeli çocukluk anılarını anlatır. İdil Nurhayat’ın düğünden önce istenme töreni yapılmasını istediğini söyler ve erkek tarafı kız isteme töreni için telaşlı bir güne başlar. Bu telaş sırasında sürpriz bir misafir kapılarındadır.

Türkan Hanım’ın Konağı Cuma yeni bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Türkan Hanım’ın Konağı konusu ne?

Köklü Türk kültürü ve aile yapısının anlatıldığı Türkan Hanım’ın Konağı dizisinin her bölümünde bir isim konuk olarak yer alıp, konakta Türk kültürüne dair hikayeler konu edinmektedir.

Türkan Hanım’ın Konağı oyuncuları kim?

Ayşen İnci- Türkan Hanım

Arzu Yanardağ- Rabia

Mürşit Ağa Bağ- Ömer

Egemen Duman- Batuhan

Buket Dereoğlu- İdil

Okan Yiğit- Metehan

Almira Tuğgül Küçükoğlu- Zehra

Sevgi Temel- Bena

Hasan Demirtaş- Cem

Günce Mutlu- Gökçe

Münibe Millet- Nurhayat

Kenan Ciniviz- Orhan

Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Türkan Hanım’ın Konağı hafta içi her gün yeni bölümleriyle saat 10:15’te yayınlanıyor. Türkan Hanım’ın Konağı 188.yeni bölümüyle 4 Haziran Cuma günü TRT 1’den yayınlanacak.