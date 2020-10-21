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Türkan Hanımın Konağı Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Türkan Hanımın Konağı Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Türkan Hanımın Konağı Adabeyli Adası gerçek mi? konusuyla ilgili olarak 21 Ekim 2020 Çarşamba tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Türkan Hanımın Konağı Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
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TRT 1 kanalında 14 Eylül Pazartesi günü ekran serüvenine başlayan Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekimleri bütün yaz devam etti. Dizide dikkatleri çeken konağın nerede olduğu ve çekimlerinin nerede yapıldığı birçok izleyici tarafından araştırılıyor. Türkan Hanımın Konağı dizisi hafta içi her gün saat 09.30’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor?


Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizide yer alan ve büyüklüğü ile dikkatleri çeken konak ise Beykoz ilçesinde yer alıyor. Konak daha önce Ferhat ile Şirin dizisinde de kullanılmıştı. Türkan Hanımın Konağı dizisi için özel olarak kiralanan konak için yapım büyük bir kira bedeli ödedi. Kira ödemesi uzun bir süre de devam edecek.

Konak dışında dizinin çekimleri Üsküdar, Beşiktaş ve Ortaköy gibi İstanbul’un tüm güzelliklerini sunan alanlarda gerçekleştiriliyor.

Türkan Hanımın Konağı 1.bölüm fragmanı:




Son Güncelleme: 21.10.2020 06:50
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Anahtar Kelimeler:
Türkan Hanımın KonağıTrt 1
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