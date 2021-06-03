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Türkan Hanım’ın Konağı 188. bölüm fragmanı ve 4 Haziran 2021 Cuma özeti TRT 1

Türkan Hanım’ın Konağı 188.bölüm fragmanı izle olarak 4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanacak. İzleyiciler Türkan Hanım’ın Konağı 188.bölüm fragmanı ve özetini merak ediyor. Türkan Hanım’ın Konağa 188.bölüm fragmanın HD kalitede haberimizde bulabilirsiniz. Türkan Hanım’ın Konağı 188.bölüm 4 Haziran 2021 Cuma günü TRT 1’de.

03 Haziran 2021 Perşembe 10:55
Türkan Hanım’ın Konağı 188. bölüm fragmanı ve 4 Haziran 2021 Cuma özeti TRT 1
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TRT 1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Türkan Hanım’ın Konağı 188. Bölüm fragmanı izle ile4 Haziran 2021 Cuma günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün yayınlanan Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm fragmanı merak ediliyor.

Türkan Hanım’ın Konağı 188.bölüm 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 10:15’te TRT 1’den yayınlanacak.

Türkan Hanım’ın Konağı 188.bölüm fragmanı

Türkan Hanım’ın Konağı 188.bölüm canlı yayın 4 Haziran 2021 Cuma günü TRT 1 ekranlarında olacak. Hafta içi her gün yayınlanan Türkan Hanım’ın Konağı 188.son bölümle 4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanacak. Türkan Hanım’ın Konağı 188.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Son dönemde özellikle pandemi nedeniyle dizilerin yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle izleyiciler Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi sorular araştırılıyor.

Türkan Hanım’ın Konağı son bölümde ne oldu?

Selami ve Nurhayat evliliğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Birbirlerini hiç üzmeyecekleri konusunda söz verirleri. Hakan Nisa’ya çok sürpriz bir teklifte bulunur. Nisa’yı ailesiyle tanıştırma niyetindedir. İdil, erkek tarafı olarak düğün hazırlıklarını hızlandırmaya başlar. Selami’ye damatlık bakmaya ve yapılacak işleri organize etmeye başlar.

Gültepeli ve Batuhan bahçede toprak havalandırırken Gültepeli çocukluk anılarını anlatır. İdil Nurhayat’ın düğünden önce istenme töreni yapılmasını istediğini söyler ve erkek tarafı kız isteme töreni için telaşlı bir güne başlar. Bu telaş sırasında sürpriz bir misafir kapılarındadır.

TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Türkan Hanım’ın Konağı konusu ne?

Köklü Türk kültürü ve aile yapısının anlatıldığı Türkan Hanım’ın Konağı dizisinin her bölümünde bir isim konuk olarak yer alıp, konakta Türk kültürüne dair hikayeler konu edinmektedir.

Türkan Hanım’ın Konağı oyuncuları kim?

Ayşen İnci- Türkan Hanım

Arzu Yanardağ- Rabia

Mürşit Ağa Bağ- Ömer

Egemen Duman- Batuhan

Buket Dereoğlu- İdil

Okan Yiğit- Metehan

Almira Tuğgül Küçükoğlu- Zehra

Sevgi Temel- Bena

Hasan Demirtaş- Cem

Günce Mutlu- Gökçe

Münibe Millet- Nurhayat

Kenan Ciniviz- Orhan



Son Güncelleme: 03.06.2021 10:55
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Trt 1Türkan Hanımın Konağı
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