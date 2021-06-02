Türkan Hanım’ın Konağı 187. bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti TRT 1

TRT 1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Türkan Hanım’ın Konağı 187. Bölüm fragmanı izle ile 3 Haziran 2021 Perşembe günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün yayınlanan Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm fragmanı merak ediliyor.

Türkan Hanım’ın Konağı 187.bölüm 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat 10:15’te TRT 1’den yayınlanacak.

Türkan Hanım’ın Konağı 187.bölüm fragmanı

Türkan Hanım’ın Konağı 187.bölüm canlı yayın 3 Haziran 2021 Perşembe günü TRT 1 ekranlarında olacak. Hafta içi her gün yayınlanan Türkan Hanım’ın Konağı 187.son bölümle 3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanacak. Türkan Hanım’ın Konağı 187.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Son dönemde özellikle pandemi nedeniyle dizilerin yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle izleyiciler Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi sorular araştırılıyor.

Türkan Hanım’ın Konağı son bölümde ne oldu?

Hakan, Nisa’nın Defne’ye böbreğini vermesinden çok etkilenir. Nisa’nın bu kararı herkeste büyük etki uyandırır. İdil ise İlker Hoca ile buluşmaya giderken Nurhayat’a takılır. Gökçe ve Batuhan Metehan’a görünmeden Gültepeli’ye verdkleri yemek kaplarını boşaltmaktadır. Zehra Hakan ve Nisa’ya olayla ilgili bilgi verir. Hakan biraz endişelidir.

Nurhayat ve Rabia İdil için sevinir. Metehan odasına kapanır ve hiç çıkmaz. Rabia Metehan ile konuşmaya karar verir. Bu konuşmanın ardından Metehan ve Gültepeli mutfağın önünden karşılaşır.

TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Türkan Hanım’ın Konağı konusu ne?

Köklü Türk kültürü ve aile yapısının anlatıldığı Türkan Hanım’ın Konağı dizisinin her bölümünde bir isim konuk olarak yer alıp, konakta Türk kültürüne dair hikayeler konu edinmektedir.

Türkan Hanım’ın Konağı oyuncuları kim?

Ayşen İnci- Türkan Hanım

Arzu Yanardağ- Rabia

Mürşit Ağa Bağ- Ömer

Egemen Duman- Batuhan

Buket Dereoğlu- İdil

Okan Yiğit- Metehan

Almira Tuğgül Küçükoğlu- Zehra

Sevgi Temel- Bena

Hasan Demirtaş- Cem

Günce Mutlu- Gökçe

Münibe Millet- Nurhayat

Kenan Ciniviz- Orhan