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Türkan Hanım’ın Konağı 186. bölüm izle 2 Haziran Çarşamba son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle

Türkan Hanım’ın Konağı 186.bölüm canlı izle 2 Haziran Çarşamba günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Hafta içi her gün yayınlanan Türkan Hanım’ın Konağı son bölüm merakla bekleniyordu. Dizinin sevenleri Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle, 2 Haziran Çarşamba yeni bölümü araştırıyordu. Türkan Hanım’ın Konağı 186.bölüm 2 Haziran Çarşamba günü TRT 1’de.

02 Haziran 2021 Çarşamba 08:21
Türkan Hanım’ın Konağı 186. bölüm izle 2 Haziran Çarşamba son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
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TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Türkan Hanım’ın Konağı 186.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün sabah 10:15’de ekranlara gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle ve tek parça olarak 2 Haziran Çarşamba günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Türkan Hanım’ın Konağı son bölümde ne oldu?

Hakan, Nisa’nın Defne’ye böbreğini vermesinden çok etkilenir. Nisa’nın bu kararı herkeste büyük etki uyandırır. İdil ise İlker Hoca ile buluşmaya giderken Nurhayat’a takılır. Gökçe ve Batuhan Metehan’a görünmeden Gültepeli’ye verdkleri yemek kaplarını boşaltmaktadır. Zehra Hakan ve Nisa’ya olayla ilgili bilgi verir. Hakan biraz endişelidir.

Nurhayat ve Rabia İdil için sevinir. Metehan odasına kapanır ve hiç çıkmaz. Rabia Metehan ile konuşmaya karar verir. Bu konuşmanın ardından Metehan ve Gültepeli mutfağın önünden karşılaşır.

Türkan Hanım’ın Konağı 186.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Türkan Hanım’ın Konağı konusu ne?

Köklü Türk kültürü ve aile yapısının anlatıldığı Türkan Hanım’ın Konağı dizisinin her bölümünde bir isim konuk olarak yer alıp, konakta Türk kültürüne dair hikayeler konu edinmektedir.

Türkan Hanım’ın Konağı oyuncuları kim?

Ayşen İnci- Türkan Hanım

Arzu Yanardağ- Rabia

Mürşit Ağa Bağ- Ömer

Egemen Duman- Batuhan

Buket Dereoğlu- İdil

Okan Yiğit- Metehan

Almira Tuğgül Küçükoğlu- Zehra

Sevgi Temel- Bena

Hasan Demirtaş- Cem

Günce Mutlu- Gökçe

Münibe Millet- Nurhayat

Kenan Ciniviz- Orhan

Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Türkan Hanım’ın Konağı hafta içi her gün yeni bölümleriyle saat 10:15’te yayınlanıyor. Türkan Hanım’ın Konağı 186.yeni bölümüyle 2 Haziran Çarşamba günü TRT 1’den yayınlanacak.


Son Güncelleme: 02.06.2021 08:21
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