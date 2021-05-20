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Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1

Türkan Hanım’ın Konağı 180.bölüm fragmanı izle olarak 21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanacak. İzleyiciler Türkan Hanım’ın Konağı 180.bölüm fragmanı ve özetini merak ediyor. Türkan Hanım’ın Konağa 180.bölüm fragmanın HD kalitede haberimizde bulabilirsiniz. Türkan Hanım’ın Konağı 180.bölüm 21 Mayıs Cuma günü TRT 1’de.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:46
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
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TRT 1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Türkan Hanım’ın Konağı 180. Bölüm fragmanı izle ile 21 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek. Hafta içi her gün yayınlanan Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm fragmanı merak ediliyor.

Türkan Hanım’ın Konağı 180.bölüm 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 10:15’te TRT 1’den yayınlanacak.

Türkan Hanım’ın Konağı 180.bölüm fragmanı

Türkan Hanım’ın Konağı 180.bölüm canlı yayın 21 Mayıs 2021 Cuma günü TRT 1 ekranlarında olacak. Hafta içi her gün yayınlanan Türkan Hanım’ın Konağı 179.son bölümle 20 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Türkan Hanım’ın Konağı 180.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Son dönemde özellikle pandemi nedeniyle dizilerin yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle izleyiciler Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi sorular araştırılıyor.

Türkan Hanım’ın Konağı son bölümde ne oldu?

Metehan, Ömer ve Kaan’ın telefonda konuşmasına kulak misafiri oldu. Konuşmayı yanlış anlayan Ömer, Kaan’ın ailesine zarar vereceğini düşünüp, bu durumu kendi başında çözmeye kalkışır.

Selami ise saç ektirmek için gittiği yerdeki işleminin bitmesinin ardından konağa döner. Selami’yi görenler çok şaşırır.

Atiye’nin mahalle komşuları Esma ve kızı Sevil’in başları belaya girmiştir. Sevil’i istemediği bir adama başlık parası karşılığında dayısının vereceğini öğrenen Ömer, olaya el atar. Zehra’yı ise liseden psikolog olmuş arkadaşı Nisa arar. İş yerinden ayrılan Nisa ekonomik olarak zorlandığını söyler.

TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Türkan Hanım’ın Konağı konusu ne?

Köklü Türk kültürü ve aile yapısının anlatıldığı Türkan Hanım’ın Konağı dizisinin her bölümünde bir isim konuk olarak yer alıp, konakta Türk kültürüne dair hikayeler konu edinmektedir.

Türkan Hanım’ın Konağı oyuncuları kim?

Ayşen İnci- Türkan Hanım

Arzu Yanardağ- Rabia

Mürşit Ağa Bağ- Ömer

Egemen Duman- Batuhan

Buket Dereoğlu- İdil

Okan Yiğit- Metehan

Almira Tuğgül Küçükoğlu- Zehra

Sevgi Temel- Bena

Hasan Demirtaş- Cem

Günce Mutlu- Gökçe

Münibe Millet- Nurhayat

Kenan Ciniviz- Orhan



Son Güncelleme: 20.05.2021 18:46
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Anahtar Kelimeler:
Türkan Hanımın KonağıTrt 1
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