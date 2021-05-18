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Türkan Hanım’ın Konağı 177. bölüm izle 18 Mayıs Salı son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle

Türkan Hanım’ın Konağı 177.bölüm canlı izle 18 Mayıs Salı günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Hafta içi her gün yayınlanan Türkan Hanım’ın Konağı son bölüm merakla bekleniyordu. Dizinin sevenleri Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle, 18 Mayıs Salı yeni bölümü araştırıyordu. Türkan Hanım’ın Konağı 177.bölüm 18 Mayıs Salı günü TRT 1’de.

18 Mayıs 2021 Salı 11:43
Türkan Hanım’ın Konağı 177. bölüm izle 18 Mayıs Salı son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
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TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Türkan Hanım’ın Konağı 177.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün sabah 10:15’de ekranlara gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle ve tek parça olarak 18 Mayıs Salı günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Türkan Hanım’ın Konağı son bölümde ne oldu?

Metehan, Ömer ve Kaan’ın telefonda konuşmasına kulak misafiri oldu. Konuşmayı yanlış anlayan Ömer, Kaan’ın ailesine zarar vereceğini düşünüp, bu durumu kendi başında çözmeye kalkışır.

Selami ise saç ektirmek için gittiği yerdeki işleminin bitmesinin ardından konağa döner. Selami’yi görenler çok şaşırır.

Atiye’nin mahalle komşuları Esma ve kızı Sevil’in başları belaya girmiştir. Sevil’i istemediği bir adama başlık parası karşılığında dayısının vereceğini öğrenen Ömer, olaya el atar. Zehra’yı ise liseden psikolog olmuş arkadaşı Nisa arar. İş yerinden ayrılan Nisa ekonomik olarak zorlandığını söyler.

Türkan Hanım’ın Konağı konusu ne?

Köklü Türk kültürü ve aile yapısının anlatıldığı Türkan Hanım’ın Konağı dizisinin her bölümünde bir isim konuk olarak yer alıp, konakta Türk kültürüne dair hikayeler konu edinmektedir.

Türkan Hanım’ın Konağı oyuncuları kim?

Ayşen İnci- Türkan Hanım

Arzu Yanardağ- Rabia

Mürşit Ağa Bağ- Ömer

Egemen Duman- Batuhan

Buket Dereoğlu- İdil

Okan Yiğit- Metehan

Almira Tuğgül Küçükoğlu- Zehra

Sevgi Temel- Bena

Hasan Demirtaş- Cem

Günce Mutlu- Gökçe

Münibe Millet- Nurhayat

Kenan Ciniviz- Orhan

Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Türkan Hanım’ın Konağı hafta içi her gün yeni bölümleriyle saat 10:15’te yayınlanıyor. Türkan Hanım’ın Konağı 177.yeni bölümüyle 18 Mayıs Salı günü TRT 1’den yayınlanacak.

Türkan Hanım’ın Konağı 177.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

 


Son Güncelleme: 18.05.2021 11:43
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