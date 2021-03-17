Türkan Hanım’ın Konağı 133. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle

TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Türkan Hanım’ın Konağı 133.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün sabah 09:30’da ekranlara gelen dizinin konukları merak ediliyor.

Türkan Hanım’ın Konağı son bölümde ne oldu?

Metehan, Ömer ve Kaan’ın telefonda konuşmasına kulak misafiri oldu. Konuşmayı yanlış anlayan Ömer, Kaan’ın ailesine zarar vereceğini düşünüp, bu durumu kendi başında çözmeye kalkışır.

Selami ise saç ektirmek için gittiği yerdeki işleminin bitmesinin ardından konağa döner. Selami’yi görenler çok şaşırır.

Atiye’nin mahalle komşuları Esma ve kızı Sevil’in başları belaya girmiştir. Sevil’i istemediği bir adama başlık parası karşılığında dayısının vereceğini öğrenen Ömer, olaya el atar. Zehra’yı ise liseden psikolog olmuş arkadaşı Nisa arar. İş yerinden ayrılan Nisa ekonomik olarak zorlandığını söyler.

Türkan Hanım’ın Konağı 133.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.