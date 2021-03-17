İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Türkan Hanım’ın Konağı 133. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle

Türkan Hanım’ın Konağı 133.bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri TRT 1 17 Mart Çarşamba Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

17 Mart 2021 Çarşamba 02:08
Türkan Hanım’ın Konağı 133. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Türkan Hanım’ın Konağı 133.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün sabah 09:30’da ekranlara gelen dizinin konukları merak ediliyor.

Türkan Hanım’ın Konağı son bölümde ne oldu?

Metehan, Ömer ve Kaan’ın telefonda konuşmasına kulak misafiri oldu. Konuşmayı yanlış anlayan Ömer, Kaan’ın ailesine zarar vereceğini düşünüp, bu durumu kendi başında çözmeye kalkışır.

Selami ise saç ektirmek için gittiği yerdeki işleminin bitmesinin ardından konağa döner. Selami’yi görenler çok şaşırır.

Atiye’nin mahalle komşuları Esma ve kızı Sevil’in başları belaya girmiştir. Sevil’i istemediği bir adama başlık parası karşılığında dayısının vereceğini öğrenen Ömer, olaya el atar. Zehra’yı ise liseden psikolog olmuş arkadaşı Nisa arar. İş yerinden ayrılan Nisa ekonomik olarak zorlandığını söyler.

Türkan Hanım’ın Konağı 133.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 17.03.2021 02:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Türkan Hanımın KonağıTrt 1Canlı İzle133.bölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Naci neden gitti? Naci geri gelecek mi?
Masumlar Apartmanı Naci neden gitti? Naci geri gelecek mi?
Survivor 2021 50. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe
Survivor 2021 50. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. Bölüm fragmanı - Edho 23 Mart 2021 Salı fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. Bölüm fragmanı - Edho 23 Mart 2021 Salı fragmanı
Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı
Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı
Baraj 32. Bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı
Baraj 32. Bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı
Survivor 2021 10. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 16 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
Survivor 2021 10. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 16 Mart Salı Survivor SMS sıralaması

Popüler Haberler

Türkan Hanım’ın Konağı 133. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Ziraat Türkiye kupası 2021 yılı final maçı ne zaman oynanacak? ZTK final tarihi hangi tarihte
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 17 Mart 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Exxen Yavuz oyuncu kadrosu ve karakter analizi
2021 Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı aşure günü hangi tarihte?
Siyah elbiseye uygun gece makyajı
Bu akşam hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı dizileri ve tv yayın akışı
Survivor 2021 10. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 16 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
TJK 16 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
Reyting sonuçları 12 Mart 2021 Cuma Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Son Yaz, Ramo, Akıncı yarışında kim birinci oldu?
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2021 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Yüzleşme başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
63. Grammy Ödül Töreni'nde hangi ünlü, kim ne giydi?
Seslendirme sanatçısı nasıl olunur? 2021 seslendirme nasıl yapılır?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. Bölüm fragmanı - Edho 23 Mart 2021 Salı fragmanı
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
TRT1 Acemi Anneler 107. bölüm tek parça izle
Baraj 31. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Fox Tv Baraj yeni bölüm kesintisiz canlı izle
2021 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.