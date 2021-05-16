Türk yapımı

“La Hay De Maske” isimli filmin yönetmenliğini “Baba Mirası”, “006 Kaçış” gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Sefa Özçelik, yapımcılığını da Sineline yapıyor. “La Hay De Maske” filminin oyuncu kadrosunda Tuğba Özay, Ayhan Taş ve Nuri Alço gibi oyuncular bulunuyor.

La Casa De Papel dizisinden uyarlanan “LA HAY DE MASKE” yakında vizyona giriyor!

La Casa De Papel soygun dizisinin komedi uyarlaması olan "La Hay De Maske" filminin çekimleri için bakanlıktan özel izin alındı..

Dünyaca ünlü Netflix dizisi La Casa De Papel'in komedi uyarlaması Türkiye versiyonu olan filmin çekimleri Ankara Kızılcahamam’da yapılıyor. Bir soygun filmi olan La Hay De Maske'deki karakterlere Türkiye’deki şehirlerin ismi veriliyor.

La Hay De Maske filminin oyuncuları

Ayhan Taş,

Burak Satıbol,

Nuri Alço,

Tuğba Özay,

Serhat Bahadır,

Hüseyin Elmalıpınar,

Ekin Ataizi,

Yakup Akar

Latif Doğan

Berke Yüksel

Begüm Doğar

Aslıhan Toraman

Bülent Mert

Emin Yalçın yer alıyor.

Oyuncuların filmdeki adları İstanbul, Yozgat, Sivas, İzmir gibi şehir adları olacak.

La Casa De Papel dizisinin konusu

Tokyo, Nairobi, Rio, Moskova, Berlin, Denver, Helsinki ve Oslo profesör önderliğinde 2,4 milyar Euro basmak için İspanya Merkez Bankasına girer. Bankanın içindeki herkes, sonrada polise karşı kullanılmak için rehin alınır. Bir grup rehineleri yönetirken diğer grup para basımı ile uğraşır. Profesör, bankanın içinde ki soyguncular ile ve bankanın dört bir yanını saran polis ekipleri ile devamlı iletişim kurar. Polisin her adımını önceden hesaplayan profesör sayesinde işler yolunda gider. Fakat soyguncu grup, zaman zaman fire vermek zorunda kalır. Duygusal yaklaşımlar, planların yolunda gitmemesine sebebiyet verecektir.