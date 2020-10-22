Türk Telekom’dan müşterilerine özel bedava internet kampanyası!

Türk Telekom’dan Bu İllerde Yaşayanlara Bedava İntenet Müjdesi Geldi!

Türk Telekom, illere özel hediye ağı etkinliği düzenleyerek yeni fırsatları duyurdu.

Bu yeni etkinlik 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Türk Telekom, Balıkesir ve Çanakkale illerinde yaşayanlara 1 ay süreyle 10 GB İntenet hediye edecek.

Etkinlikten yararlanmak isteyenler için Türk Telekom'un efsanevi tarifeleri ile yeni hat satın almak veya mevcut hatları telefon numarası ile aktarmak yeterli. Balıkesir ve Çanakkale illerinde yaşayanlara yönelik fırsatlar kapsamında, en yakın Türk Telekom bayisinden Efsane 8, Efsane 12, Prime Efsane 20 veya Selfy Efsane 10GB tarifesi satın alanlar bayi aracılığıyla aylık 10 GB'a hak kazanacak.

Türk Telekom Sil Süpür Kampanyası İle Haftalık 30 Gb Bedava İntenet Kampanyası

Son dönemde en çok takip edilen sosyal medyalardan biri olan Türk Telekom, bedava intenet kazanma fırsatları da yakından takip edilmektei.

Etkinlik kapsamında; her hafta 30 GB, 10 GB, 5 GB, 2 GB, 500 MB ve 250 MB ücretsiz intenet erişimi sağlanırken, günlük paket 5 GB, 2 GB, 500 MB, 250 MB ve 100 MB ücretsiz intenet.

Ücretsiz İntenet reklam kampanyalarından yararlanmak isteyen Türk Telekom müşterileri, Türk Telekom online ticaret uygulamasını cep telefonlarına indirip kurmaları yeterlidir. Sil Süpür oyununu uygulama üzerinden oynayarak ücretsiz görüşme, kısa mesaj, indirim kuponu ve ücretsiz intenet erişimi gibi sürpriz hediyeler kazanma şansına sahip olacaksınız. Hediyeler haftalık olarak güncellendiği için başvuru formu sık sık kontrol edilmeli ve takip edilmelidir.