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Türk sinemasının usta ismi Altan Karındaş kimdir? Altan Karındaş görev aldığı yapımlar

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden birisi olan Altan Karındaş merak ediliyor. Pek çok kişi, Altan Karındaş kimdir? sorusunu araştırıyor.

26 Ocak 2022 Çarşamba 09:23
Türk sinemasının usta ismi Altan Karındaş kimdir? Altan Karındaş görev aldığı yapımlar
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Türk sinemasının yaşayan efsanesi Altan Karındaş merak ediliyor. Çok sayıda sinema filminde ve dizide görev alan Karındaş hayatı ve görev aldığı yapımlar ile araştırılıyor.

Altan Karındaş kimdir?

1928 tarihinde dünyaya gelen usta oyuncu Altan Karındaş Balıkesirlidir. Babası aracılığıyla Ankara Radyo evinde müzisyenliğe başlayan Karındaş, İstanbul Belediyesi Konservatuarı Klasik Bale bölümünden mezun olmuştur. 1960’da Cenk Güner ile evlenen Karındaş Antalya Marmaris’te bulunan bir huzurevinde hayatını sürdürmektedir.

Yavuz Sultan Selim Ağlıyor, Kara Davut, Halıcı Kız, Vahşi Bir Kız Sevdim, Yol Palas Cinayeti, Rumuz Goncagül, Baba Evi, Misi, Melekler Adası, Hırçın Menekşe, Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi, Ah Yaşamak Var Ya, Vur Tatlım, Vefasız, Kızlar Yurdu, Ne de Olsa Çocuk, Hicran Yarası ve Gönül Ferman Dinlemiyor gibi önemli projelerde görev alan Altan Karındaş Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden birisidir.

 


Son Güncelleme: 26.01.2022 09:23
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