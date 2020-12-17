Türk dizisi 'Seni çok bekledim' Katar'da

Türk dizisi 'Seni çok bekledim' dizisinin çekimleri son sürat devam ediyor. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı sahnelerinin bazı çekimleri için Katar’a gidildi.

Dizi konu olarak Katar ile Türkiye arasında geçen ve Katar'da başlayıp Katar'da biten bir aşk hikâyesinin konu edildiği dizi oyuncuların sevenleri tarafından merakla bekleniyor.

Hikayede Özcan Deniz Kadir hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanını canlandırırken İrem Helvacıoğlu ise babasız büyüyen fotoğrafçı bir kız olan Ayliz karakterine hayat veriyor.

Dizide gerçekleşen olaylarınbaşlangıç kısmı ve hikayenin başlangıcının anlatıldığı olayların bir kısmı Katar'da geçiyor. Bu yüzden çekim ekibi yeni tip korona-virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde çekimlerini yürütmek amacıyla bu aralar Doha'da bulunuyor.

Çekimlerin Katar’da geçmesinin en büyük nedenleri arasında Türk-Katar dostluğu rol alırken hikâyenin büyüsü, yaşanmışlığı ve derinliği ile hikâye Doha’yı hak ediyor.

Doha devam eden çekimler 10 gün sürmesi planlanırken 18 Aralık'ta hikayenin Katar çekimleri son bulacak.

ÇEKİMLER DOHA'NIN MEŞHUR YERLERİNDE YAPILIYOR

Yapımcı Öztürk, çekimlerin ülkenin en tanınmış yerlerinde çekildiğini belirterek, çekim mekanları arasında Suk Vafik, Sheraton Park, Katar Ulusal Müzesi, İslam Sanatları Müzesi, Marsa Katara, Zikrit, Mşeyrib ve Otel Kempinski gibi yerler bulunduğunu ifade etti.

DİZİ HİKAYESİ KATAR'DAN BAŞLIYOR

Dizi konusu olarak tesadüflerden oluşuyor. Bu durumun hayatın farklı noktalarında insanları birbirine bağlı kıldığını anlatıyor. Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) çok uzun zamandır birbirine teğet geçen hayatı, günün birinde hoş rastlantılar eşliğinde kesişiyor. Hikaye işte bu saatten sonra akmaya başlıyor.