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Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulunda İstiklal Marşın'da bayrak taşımak isteyen 1. sınıf öğrencisinin isteği yerine geldi. Bayrağın kendisine büyük gelmesi nedeni ile zorlanan öğrenciyi sınıf öğretmeni fark ederek yanına gitti. Küçük çocuğun bayrağı taşımasına yardım eden öğretmenin görüntüleri büyük beğeni topladı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 22:21
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
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Adıyaman’da bir ilkokulda yaşanan olay milli duyguları harekete geçirdi. Okulların bir haftalık ara tatile girmesi öncesinde okullarda İstiklal Marşı okundu. Adıyaman’da bulunan Cumhuriyet İlkokulunda ise bir öğrenci İstiklal Marşı okunurken Türk Bayrağını tutmak istedi.


Küçük öğrenci Türk Bayrağını tutmak isteyince öğretmenleri ahşap direğe sarılı bayrağı küçük çocuğa geldi. Kendisinden büyük olan bayrak bir süre sonra küçük çocuğa ağır gelmeye başladı ve taşımakta zorlanmaya başladı. Bunu fark eden Sınıf öğretmeni Mehmet Demirbay çocuğun yanına giderek bayrağın ahşap direğinden tuttu. Hem öğrencisinin bayrak sevgisini gören hem de ona kıyamayan Mehmet öğretmenin görüntüleri büyük beğeni topladı.

 




Son Güncelleme: 14.11.2020 22:21
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanIlkokulTürk BayrağıIstiklal Marşı
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