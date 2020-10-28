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Turgay Başyayla Kimdir?

TV kanallarında sunulan yemek programları sayesinde ün kazanan Turgay Başyayla, güçlü sesiyle de tanınıyor. Ünlü sunucunun yaşamı internet aleminde merak edilmektedir. Peki Turgay Başyayla kimdir? Kaç yılında nerede doğdu? Ünlü sunucunun kariyerinde yer aldığı dizi ve filmler nelerdir?

28 Ekim 2020 Çarşamba 02:16
Turgay Başyayla Kimdir?
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TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Turgay Başyayla, 1976 yılında memleketi Çankırılı olan Zonguldak'ta (Zonguldak) doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çankırı'da tamamladıktan sonra Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev yaptı. Hem şarkıcı hem de sunucu olan Turgay, en çok 2000 yılında çıkardığı "Nazlıcan" albümü ile tanınıyor. Turgay Başyayla, albümü çıkardıktan sonra oyunculuk kariyerine girdi ve "Şizofren Aşk" adlı TV filminde rol aldı.


Mart 2005'te Mesut Uçakan'ın yönetmenliğini yaptığı önemli TRT projelerinden biri olan " Otel İstanbul " da başrolde oynadı. Aynı yılın Temmuz ayında "Anne Yada Leyla" filmini çekmeye devam etti. 2006 yılında "Harput Fatihi" adlı bir dönem filminde Belek Gazi'yi canlandıran Turgay Başyayla Arslan Kaçar’dan sinema ve oyunculuk dersleri almıştır.

Televizyon kariyerine TRT-İNT'de "Sıla Türküleri" programı ile başladı. Daha sonra Türk Halk Müziği sanatçı ödülüne layık görüldü.  2008'den 2009'a kadar "Türkçe Şarkı Şiirleri" yazdı. 2015'te çekimine başladığı ve halen devam eden "Lezzet Yolculuğu" programı hala devam etmektedir.

TURGAY BAŞYAYLA EŞİ VE ÇOCUKLARI

Turgay Başyayla'nın eşinin ismi, Burcu Başyayla. Uzun yıllar boyunca birlikte olan popüler çiftin 3 oğlu vardır.



Son Güncelleme: 28.10.2020 02:16
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Anahtar Kelimeler:
Turgay BaşyaylaTVSunucu
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