Turan Özdemir kimdir, nerede doğmuştur? Turan Özdemir evli mi? Turan Özdemir kaç yaşında?

Turan Özdemir kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Turan Özdemir’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Turan Özdemir kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Turan Özdemir’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Turan Özdemir aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Turan Özdemir, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Eğitiminin sonrasında İzmir Devlet Tiyatrosu’nda yer alan oyuncu, bir süre burada görevde bulunmuş ve sonrasında İstanbul’a taşınmıştır.

Filmlerde yer alan Turan Özdemir, özellikle Dondurmam Gaymak isimli filmle tanınmaya başlamıştır. Pis Yedili dizisindeyse öğretmen Hasan Paşa karakterine hayat vermiştir.

10 Haziran 2006 ‘da 13. Altın Koza Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Evli ve 2 çocuğu bulunan Turan Özdemir, 1952 yılında Muğla Yatağan beldesinde doğmuştur.

15 Ocak 2018’de kalp krizi nedeniyle 66 yaşındayken hayatını kaybetmiştir.

Son olarak Kanal D’de yayınlanmış olan Dostlar Mahallesi adlı dizide Alişan, Çağla Şikel ve Hande Katipoğlu gibi oyuncularla beraber rol almıştır.

Şu zamana kadar; Tatlı Hayat, Aslı ile Kerem, Çekirdek Aile, Estağfurullah Yokuşu, Cennet Mahallesi, Kadın İsterse, İki Yabancı, Mavi Gözlü Dev, Adem’in Trenleri, Yağmurdan Sonra, Geç Gelen Bahar, Mevlana Aşkın Dansı, Üvey Aile, Babam Büfe, Gölgedeki Renkler, Geniş Aile ve Pis Yedili gibi çoğu yapımda yer almıştır.