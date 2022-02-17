İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Turan Özdemir kimdir, nerede doğmuştur? Turan Özdemir evli mi? Turan Özdemir kaç yaşında?

Turan Özdemir kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Turan Özdemir’in hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

17 Şubat 2022 Perşembe 06:03
Turan Özdemir kimdir, nerede doğmuştur? Turan Özdemir evli mi? Turan Özdemir kaç yaşında?
Takip Et:

Turan Özdemir kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Turan Özdemir’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Turan Özdemir kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Turan Özdemir’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Turan Özdemir aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Turan Özdemir, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Eğitiminin sonrasında İzmir Devlet Tiyatrosu’nda yer alan oyuncu, bir süre burada görevde bulunmuş ve sonrasında İstanbul’a taşınmıştır.

Filmlerde yer alan Turan Özdemir, özellikle Dondurmam Gaymak isimli filmle tanınmaya başlamıştır. Pis Yedili dizisindeyse öğretmen Hasan Paşa karakterine hayat vermiştir.

10 Haziran 2006 ‘da 13. Altın Koza Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Evli ve 2 çocuğu bulunan Turan Özdemir, 1952 yılında Muğla Yatağan beldesinde doğmuştur.

15 Ocak 2018’de kalp krizi nedeniyle 66 yaşındayken hayatını kaybetmiştir.

Son olarak Kanal D’de yayınlanmış olan Dostlar Mahallesi adlı dizide Alişan, Çağla Şikel ve Hande Katipoğlu gibi oyuncularla beraber rol almıştır.

Şu zamana kadar; Tatlı Hayat, Aslı ile Kerem, Çekirdek Aile, Estağfurullah Yokuşu, Cennet Mahallesi, Kadın İsterse, İki Yabancı, Mavi Gözlü Dev, Adem’in Trenleri, Yağmurdan Sonra, Geç Gelen Bahar, Mevlana Aşkın Dansı, Üvey Aile, Babam Büfe, Gölgedeki Renkler, Geniş Aile ve Pis Yedili gibi çoğu yapımda yer almıştır.

 

 



Son Güncelleme: 17.02.2022 06:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Turan özdemirKimdirHayatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tolga Güleç kimdir? Nerelidir? Tolga Güleç nerede oturuyor?
Tolga Güleç kimdir? Nerelidir? Tolga Güleç nerede oturuyor?
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci işleri çağrı merkezi numarası
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci işleri çağrı merkezi numarası
Büşra Köymen kimdir, kaç yaşındadır? Büşra Köymen ile ilgili bilgiler
Büşra Köymen kimdir, kaç yaşındadır? Büşra Köymen ile ilgili bilgiler
Binnur Kaya kimdir? Nerelidir? Binnur Kaya kaç yaşındadır?
Binnur Kaya kimdir? Nerelidir? Binnur Kaya kaç yaşındadır?
Başarılı oyuncu Sinan Albayrak kimdir? Nerelidir? Sinan Albayrak nerede yaşıyor?
Başarılı oyuncu Sinan Albayrak kimdir? Nerelidir? Sinan Albayrak nerede yaşıyor?
Serap Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Serap Aksoy nerelidir?
Serap Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Serap Aksoy nerelidir?

Popüler Haberler

Turan Özdemir kimdir, nerede doğmuştur? Turan Özdemir evli mi? Turan Özdemir kaç yaşında?
Tolga Güleç kimdir? Nerelidir? Tolga Güleç nerede oturuyor?
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrenci işleri çağrı merkezi numarası
İnstagram gizli hesap görme nasıl olur?
Yaşar Üniversitesi çağrı merkezi iletişim telefon numarası nedir ?
Büşra Köymen kimdir, kaç yaşındadır? Büşra Köymen ile ilgili bilgiler
Binnur Kaya kimdir? Nerelidir? Binnur Kaya kaç yaşındadır?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 17 Şubat 2022 Perşembe Instagram giriş sorunu
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 17 Şubat 2022 Perşembe evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 17 Şubat 2022 Perşembe
Baş Tacım oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Malulen emekli olanlara 18 ay maaş ödenecek! Malullük maaşı şartları nelerdir?
Berika Demir Kimdir?
Gelir Belgesi Olmadan kredi kartı veren bankalar hangileri ?
BBC One'dan yeni mini dizi: Vigil'in konusu nedir ?
Melisa Toros kimdir? Nerelidir? Melisa Toros kaç yaşındadır?
Beril Eda Yeşil kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
Gülse Birsel kimdir, kaç yaşında, nereli?
Özlem Çınar kimdir? Nerelidir? Özlem Çınar kaç yaşındadır?
Serap Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Serap Aksoy nerelidir?
Ceyhun Mengiroğlu kimdir? Hangi dizide rol almaktadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.