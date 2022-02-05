Tuncer Yığcı kimdir, nerede doğmuştur? Tuncer Yığcı evli mi? Tuncer Yığcı kaç yaşında?

Tuncer Yığcı kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Tuncer Yığcı’nın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Tuncer Yığcı kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Tuncer Yığcı’nın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Tuncer Yığcı aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1 Ocak 1963 tarihinde doğan Tuncer Yığcı, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, birçok oyunda rol almıştır. Tuncer Yığcı Trabzon’da dünyaya gelmiştir.