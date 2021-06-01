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Tülay Günal kimdir? Tülay Günal dizi ve filmleri

Ekranların sevilen isimlerinden birisi olan Tülay Günal son zamanlarda merak ediliyor. Pek çok kişi, Tülay Günal kimdir? sorusunu araştırıyor.

01 Haziran 2021 Salı 11:10
Tülay Günal kimdir? Tülay Günal dizi ve filmleri
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Türk televizyonlarının tanınan simalarından birisi olan ve bu zamana kadar sayısız film ve dizide görev alan Tülay Günal’ın kim olduğu merak ediliyor. Günal’ın hayatı araştırılanlar arasında yerini alırken aynı zamanda başarılı oyuncunun görev aldığı projeler de merak ediliyor. 

Tülay Günal kimdir?

 

Eylül 1970’de Kastamonu’da dünyaya gelen Tülay Günal Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimleri almıştır. Ilk olarak Sis ve Gece adlı sinema filmi ve Asi dizisinde ekranlara gelen Günal 1993 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrolarında görev almıştır.  

Tülay Günal görev aldığı diziler

 

2003 – Yuvadan Bir Kuş Uçtu 
2007 – Asi (Süheyla) 
2007 – Sis ve Gece 
2011 – Ay Tutulması 
2011 – Umutsuz Ev Kadınları (Suzan) 
2012 – Çıplak Gerçek 
2015 – Kördüğüm 
2017 – Fi (Eti) 
2017 – Çi (Eti) 

2018 – Servet (Sevim) 
2019 – Kuzgun 
2020 – Çatı Katı Aşk 

Tülay Günay görev aldığı tiyatro oyunları

 

Vur / Yağmala / Yeniden 
Ben Bertolt Brecht 
Yaşamaya Dair 
Hamlet 
Rita’nın Şarkısı 
Fırtına 
Güneşin Sofrasında – Nazım Hikmet ile Brecht 
Kaldırım Serçesi – Edith Piaf 


Son Güncelleme: 01.06.2021 11:10
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