Tülay Günal kimdir? Tülay Günal dizi ve filmleri

Türk televizyonlarının tanınan simalarından birisi olan ve bu zamana kadar sayısız film ve dizide görev alan Tülay Günal’ın kim olduğu merak ediliyor. Günal’ın hayatı araştırılanlar arasında yerini alırken aynı zamanda başarılı oyuncunun görev aldığı projeler de merak ediliyor.