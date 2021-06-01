Tülay Günal kimdir? Tülay Günal dizi ve filmleri

Türk televizyonlarının tanınan simalarından birisi olan ve bu zamana kadar sayısız film ve dizide görev alan Tülay Günal’ın kim olduğu merak ediliyor. Günal’ın hayatı araştırılanlar arasında yerini alırken aynı zamanda başarılı oyuncunun görev aldığı projeler de merak ediliyor.
Tülay Günal kimdir?
Eylül 1970’de Kastamonu’da dünyaya gelen Tülay Günal Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimleri almıştır. Ilk olarak Sis ve Gece adlı sinema filmi ve Asi dizisinde ekranlara gelen Günal 1993 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrolarında görev almıştır.
Tülay Günal görev aldığı diziler
2003 – Yuvadan Bir Kuş Uçtu
2007 – Asi (Süheyla)
2007 – Sis ve Gece
2011 – Ay Tutulması
2011 – Umutsuz Ev Kadınları (Suzan)
2012 – Çıplak Gerçek
2015 – Kördüğüm
2017 – Fi (Eti)
2017 – Çi (Eti)
2019 – Kuzgun
2020 – Çatı Katı Aşk
Tülay Günay görev aldığı tiyatro oyunları
Vur / Yağmala / Yeniden
Ben Bertolt Brecht
Yaşamaya Dair
Hamlet
Rita’nın Şarkısı
Fırtına
Güneşin Sofrasında – Nazım Hikmet ile Brecht
Kaldırım Serçesi – Edith Piaf