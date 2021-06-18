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Tuğçe Kurşunoğlu kimdir, nerelidir? Tuğçe Kurşunoğlu hakkında bilgiler

Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Tuğçe Kurşunoğlu kimdir, nerelidir ortaya çıktı. Güzel oyuncu Tuğçe Kurşunoğlu hakkında bilgileri içeriğimizde derledik.

18 Haziran 2021 Cuma 23:24
Tuğçe Kurşunoğlu kimdir, nerelidir? Tuğçe Kurşunoğlu hakkında bilgiler
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Güzel oyuncu Tuğçe Kurşunoğlu son zamanlarda yer aldığı projeler ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Oyuncunun biyografisi ve özel hayatı merak ediliyor.

Tuğçe Kurşunoğlu kimdir?

Tuğçe Kurşunoğlu 1992 yılında Bursa’da doğmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul’da tamamlayan oyuncu, Bursa’da yaşadığı sırada Bursa Devlet Tiyatrosunda bir süreeğitim almış ve daha sonra İstanbul’a gelmiştir.

17 yaşındayken modelliğe başlamış, 2008 yılında Best of Bursa yarışmasına katılmıştır. 2011 yılında katıldığı Miss Kemer Instenational yarışmasında birinci olmuş, 2012 Miss Turkey yarışmasında ise ilk 10’a kalmayı başarmıştır. Daha sonraki süreçte oyunculuk yapmaya başlamıştır. 

Tuğçe Kurşunoğlu’nun yer aldığı yapımlar

Kalbim Seni Seçti (2011)

Muhteşem Yüzyıl (2011)

İşler Güçler (2012)

Leyla ile Mecnun (2012)

Her şey Yolunda Merkez (2013)

Düğün Denek (2013)

Pişt (2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2014)

Ayrılsak da Beraberiz (2015)

Azazil 2: Büyü (2015)

Düğün Denek 2: Sünnet (2015)

Kocamın Ailesi (2015)

Aşk Zamanı (2015)

Yeter (2016)

No:309 (2016)

Biz Size Döneriz (2016)

Olaylar Olaylar (2016)

Anafarta (2017)

Anamız Var 2 (2018)


Son Güncelleme: 18.06.2021 23:24
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Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Kurşunoğluİşler Güçler
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