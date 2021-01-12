Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!

9 yıl aradan sonra tekrar ekranlara geleye başlayan ve pek çok kişinin severek takip ettiği İbo Show’un bu haftaki konuklarından bir tanesinin Tuğba Ekinci davet edildiği açıklandı. Açıklamalar sonra Tuğba Ekinci’nin programa daveti kabul ederek programa katılacağını duyurdu.

9 yıl önce katıldığı programda ki kırmızı elbisesini diktirmeye başlayan Tuğba Ekinci’nin paylaşımları sonrasında pek çok kişi İbo Show’un yeni bölümünü araştırmaya başladı.

Sürpriz yapacak

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı İbo Show programında giydiği kırmızı elbisesinin aynısını diktirmeye başlayan Ekinci, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ‘Bu elbiseyi hatırlayanlar var mı? Tekrar yeniden aynısı yapıldı. O bizim büyüğümüz abimiz o bize her zaman destek oldu. O zamanlar öyle eğlencesine’ dedi.

İtirafı olay yaratmıştı

Geçtiğimiz yıllarda İbo Show’a katılan Tuğba Ekinci’nin programda bulunduğu itiraflar olay yaratmıştı. İbrahim Tatlıses’in programında ‘dünyada kadın kalmasa senin yüzüne bakar mıyım’ demesi üzerine Ekinci’nin verdiği cevap olay olurken Ekinci, ‘Zorla numaranı vermeye kalktın, bede kabul etmedim. Sırf numaranı almayı kabul etmediğim için müdürüm beni işten kovdu’ sözleri uzun yıllar konuşulmuştu.