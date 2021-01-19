Tuba Büyüküstün'ün, Sefirin Kızı dizisine katıldığı açıklandı

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün sağlık problemleri nedeniyle başrolde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasının ardından diziye katılacak yeni başrol Tuba Büyüküstün oldu.

Altı yıl aradan sonra yine aynı dizideler

En son Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Tuba Büyüküstün, yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Büyüküstün’ün diziye katıldığını Star TV sosyal medya hesabından duyurdu.

Sefirin Kızı dizisinde başrol oyuncusu Engin Akyürek ile 2014 senesinde Kara Para Aşk dizisinde birlikte oynayan ikili altı yıl aradan sonra tekrar aynı dizide buluştular.