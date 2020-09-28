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TRT1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun tekrar bölümleri hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'yu izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenlerin merak ettiği konulardan biriside tekrar bölümlerinin hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağı oldu. Dizinin tekrar bölümlerinin saati ve gününe yazımızdan ulaşabilirsiniz.

28 Eylül 2020 Pazartesi 01:39
TRT1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun tekrar bölümleri hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?
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TRT1 ekranında büyük şüpheler uyandıran "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisi 28 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 20: 00'de başlayacak. Dizinin tekrarının tarihi ve saatinden şüphe etmeye başladı. Bu konu ile ilgili olarak diziyi izleyemeyen veya diziyi tekrar izlemek isteyenler için TRT1 yayın akışını izleyerek Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin tekrar eden bölümlerini sizlerle paylaşacağız.

Uyanış Büyük Selçuklu Tekrarları Ne Zaman?


TRT 1 ekranlarının en yeni dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Buğra Gülsoy, Gürkan Uygun, Hatice Şendil, Ekin Koç, Mehmet Özgür, İlker Kızmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İlginç bir gerçek ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeniden ne zaman TRT 1 ekranlarında, hangi gün ve saatlerde tekrar yayınlanacak. Türk tarihinin hikayesini anlatan diziyi TRT akışına bakarak oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu'nun tekrarlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisinin Tekrar Gün ve Saatleri

"Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinin ilk bölümü 28 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 20: 00'de TRT1'de izleyici ile buluşacak. Ancak TRT1 kanalının yayın akışına baktığımızda Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını göremiyoruz. Muhtemelen önümüzdeki günlerde TRT yayın akışı güncellenecek ve Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin tekrarları izleyicilere gösterilecek. TRT yayın akışını izleyerek Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin tekrar edeceği tarih ve saati paylaşacağız.

 



Son Güncelleme: 28.09.2020 01:39
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Anahtar Kelimeler:
TRT1DiziUyanış Büyük Selçuklu
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