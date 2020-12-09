TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi arka arkaya ödüller almaya devam ediyor. Büyük çapta beğeni kazanılan dizi izleyiciler tarafından da güzel yorumlar alıyor.

Yakın zamanda Uluslararası Venedik Televizyon Ödülleri’de en iyi dizi olarak seçilen ve ödül almaya hak kazanan dizi sonrasında Altın Palmiye Ödülleri’nde yılın televizyon dizisi olarak seçilmeye hak kazandı.

Ayrıca dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da en iyi yapımcı ödülünü de almayı başardı. Dizinin başrolü Burak Özçivit Radyo ve TV Gazeteciler Deneği tarafından verilen en başarı erkek oyuncu ödülünü aldı. Ödüllere doymayan yapım ayrıca İstanbul Üniversitesi tarafından en iyi TV yıldızı, en iyi senarist ödüllerini de topladı.