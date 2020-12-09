İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 36 bölümü ile ekranlarda izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Ödül üstüne ödül alan dizi pek çok yarışmada en iyi dizi, en iyi erkek oyuncu gibi ödülleri bünyesinde topluyor.

09 Aralık 2020 Çarşamba 23:41
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi arka arkaya ödüller almaya devam ediyor. Büyük çapta beğeni kazanılan dizi izleyiciler tarafından da güzel yorumlar alıyor.

Yakın zamanda Uluslararası Venedik Televizyon Ödülleri’de en iyi dizi olarak seçilen ve ödül almaya hak kazanan dizi sonrasında Altın Palmiye Ödülleri’nde yılın televizyon dizisi olarak seçilmeye hak kazandı.

Ayrıca dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da en iyi yapımcı ödülünü de almayı başardı. Dizinin başrolü Burak Özçivit Radyo ve TV Gazeteciler Deneği tarafından verilen en başarı erkek oyuncu ödülünü aldı. Ödüllere doymayan yapım ayrıca İstanbul Üniversitesi tarafından en iyi TV yıldızı, en iyi senarist ödüllerini de topladı.



Son Güncelleme: 09.12.2020 23:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KuruluşosmanTRT1ödül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu
Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu
Cyberpunk 2077'nin inceleme skorları belli oldu!
Cyberpunk 2077'nin inceleme skorları belli oldu!
Spider-Man 3 filmi kadrosunda beklenmedik isimler! Tobey Maguire ve Andrew Garfield
Spider-Man 3 filmi kadrosunda beklenmedik isimler! Tobey Maguire ve Andrew Garfield

Popüler Haberler

Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 10 Aralık 2020 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
Günlük burç yorumları 9 Aralık 2019 Pazartesi - Yeni haftada bugün burçları neler bekliyor?
Survivor yarışmacıya oy verme SMS ücreti ne kadar? Yurt içi ve Yurt dışı Survivor Sms ücretleri
La Casa De Papel 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı! La Casa De Papel Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?
Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2019 / 2020 Eğitim yılı ne zaman başlayacak? Eğitime başlangıç zili ne zaman çalacak?
Yemin dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? 2019-2020 Yemin dizisi başlama tarihi
Kuruluş Osman Ayaz Alp öldü mü? Atilla Güzel diziden neden ayrıldı?
İyi Aile Babası dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci kimdir?
Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
BİM 10 Aralık 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
PSG - Başakşehir maçı sonrasında No To Racism araştırmaları arttı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.