TRT1'de başlayacak olan Barbaros dizisinin başlama tarihi nedir? Dizinin oyuncu kadrosu belli oldu mu?

Barbaros dizisine sayılı günler kaldı. TRT’de başlayacak olan dizi Osmanlı Dönemi’nin önemli isimlerinden Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatını anlattığı bir dönemi anlatacak. ES yapım aynı zamanda Payitaht Abdülhamid dizisinin de yapımcılığını üstlenmiş idi. ES yapım yine Barbaros dizisiyle tarihi konulu dızı yapacak. Dizinin hangi gün ekranlara geleceği henüz açıklanmadı.

TRT1’de yayınlanacak dizi için yayınlanma günü merak ve heyecanla bekleniliyor. Dizinin ana karakterini oynayacak kişi Çağatay Ulusoy diye bekleniliyordu ancak duyulan bilgilere göre başrol karakteri Engin Altan Düzyatan alacak.

Barbaros dizisinin detayları nerlerdir?

Günlerdir beklenen Barbaros Hayrettin Paşa’nın yaşamını konu alan dizide Barbaros karakterini canlandıracak başrolün kim olduğu oldukça merak ediliyor. Kulaktan dolma bilgilere göre Çağatay Ulusoy yerine Engin Altan Düzyatan’ın oynayacağı bilgide kesin değildir.

Barbaros Hayrettin Paşa yani namı değer Kaptan-ı Derya’nın yaşamı gösterilecek. Covid virüsünden dolayı dizi çekimine ara verilmişti. Barbaros dizisinin senaristleri Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz kağıda dökecek. Diziyi yöneten isim ise Taylan Biraderler olacak. Tüm kadro net şekilde maalesef ian edilmedi.

Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatı

Osmanlı Devleti'nde deniz donanmasında olan Barbaros Hayrettin Paşa yani Kaptan-ı Derya bulunduğu dönemde Akdeniz’de Osmanlı’nın konumunu arttırdı. Sakalları kırmızı renkte olduğu için ‘Barbaros’, İtalyan dilinde ‘Kızılsakal’ takma ismini aldı. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlının denizdeki egemenliğini öyle bir arttırdı ki bazı kitaplarda deniz kelimesi ‘Türk Gölü’ diye kullanıldı. Osmanlı’da deniz politikasına ve Tersane-i Amire’yi düzenlendi. Hayrettin ismini sonradan alan Hayrettin Paşa’nın gerçek ismi Hızır’dır. Hayrettin adını, Kanuni Sultan Süleyman tarafından, Osmanlı Devleti’ne kattığı katkılardan dolayı kazandı. Oruç Reis öldükten sonra Hızır ismi Türkçeye Barbaros olarak aktarıldı.