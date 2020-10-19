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TRT1 yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizi oyuncuları ve dizi konusu

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen TRT1 yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizi oyuncuları ve dizi konusu hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 19 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimize göz aratak TRT1 yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizi oyuncuları ve dizi konusu hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:05
TRT1 yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizi oyuncuları ve dizi konusu
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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu belli oldu.

Buğra Gülsoy

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy, Sultan Melikşah karakterine hayat verecek. Tiyatro Bölümü mezunu olan Gülsoy, Kıbrıs’ta öğrenim gördüğü sırada Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda çok sayıda oyunda rol aldı.

Buğra Gülsoy’un rol aldığı yapımlar;

2018- 8. Gün- Ozan,

2018- Kızım- Demir,

2019- Azize- Kartal

Ekin Koç

1992 yılında Antalya’da dünyaya gelen Ekin Koç, Akademi 35.5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimleri almıştır. İlk defa 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Tilki karakterine hayat veren Koç, bu rolle ün kazanmıştır.

Ekin Koç’un rol aldığı yapımlar;,

2018- Bozkır- Nuri,

2018- Bizim için şampiyon- Halis


Hatice Şendil

1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hatice Şendil dizide Terken Hatun karakterine hayat verecek. Şendil, 2001 Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. Kurtlar Vadisi Pusu, Geniş Aile, Karadağlar, Dila Hanım ile Kaderimin Yazıldığı Gün gibi yapımlarda rol almıştır.

Leyla Lydia Tuğutlu

1989 yılında Berlin’de dünyaya gelen Tuğutlu dizide Elçin karakterine hayat verecek. 2008 Miss Turkey birincisi olan Tuğutlu daha önce Kirli Beyaz, Karadağı, Kiralık Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

Tuğutlu’nun rol aldığı yapımlar;

2018- Cebimdeki yabancı- Tuba

2019- Kızım- Candan rolünde

Gürkan Uygun

1974 yılında İzmit’te dünyaya gelen Gürkan Uygun, 1990 yılında tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Yıllar boyunca çok sayıda dizi ve film projesinde rol alan Uygun, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati karakteriyle tanınmıştır.

Gürkan Uygun’un rol aldığı yapımlar;

2002- Deli yürek- Cihan,

2003- Kurtlar vadisi- Memati,

2013- Muhteşem yüzyıl- Mimar Sinan,



Son Güncelleme: 19.10.2020 19:05
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Uyanış: Büyük Selçuklu
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