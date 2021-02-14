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TRT1 yeni dizisi Tozkoparan İskender nerede çekiliyor? Tozkoparan İskender çekim mekanları belli oldu

TRT1 yeni dizisi Tozkoparan İskender nerede çekiliyor? Tozkoparan İskender çekim mekanları belli oldu konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri TRT1 yeni dizisi Tozkoparan İskender nerede çekiliyor? Tozkoparan İskender çekim mekanları belli oldu hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 14 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 17:00
TRT1 yeni dizisi Tozkoparan İskender nerede çekiliyor? Tozkoparan İskender çekim mekanları belli oldu
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tozkoparan İskender merakla bekleniyor. Üçüncü sezonu merakla beklenen diziden ilk fragman yayınlanmış ve çok beğenilmişti.

Tozkoparan İskender nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Temrenli’de başladı. İskender İskender dizisinde Mavi Ay takımının gittikleri okul ise Temrenli ilkokulunun yıkılıp yerine yapılan okulda çekiliyor. Dizinin ormanlık sahneleri ise İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer alan ormanlık alanlarda çekiliyor.

Geçen sezonu Temrenli yakınlarında çekilen dizinin yeni sezondaki çekimleri İstanbul’daki bir özel okulda çekiliyor. Dizide geçen özel okulun adı ise Taygu Koleji olarak belirlendi.

Dizi setine geçtiğimiz sezonlarda misafir olarak vatandaşlar katılabiliyor ve izleyebiliyorlardı. Ancak pandemi nedeniyle dizinin çekimlerine kimse alınmıyor. Dizi ekibi bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyor.



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziTozkoparan Iskender
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