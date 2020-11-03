İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı çekim mekanları belli oldu

3 Kasım 2020 Salı gününün önemli manşetlerinden TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı çekim mekanları belli oldu haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı çekim mekanları belli oldu haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

03 Kasım 2020 Salı 19:31
TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı çekim mekanları belli oldu
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni sezonda büyük iddialar ile yayına koyacağı Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra en merak edilen diziler arasında yer aldı. Son günlerde ise Masumlar Apartmanı dizisinin nerede çekildiği araştırılmaya başladı.

Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Yeni sezon dizilerinin yavaş yavaş başlaması sonrasında Masumlar Apartmanı için verilen tarih 15 Eylül olarak açıklandı. 15 Eylül’de başlayacak dizinin ise konusu ve nerede çekildiği araştırılmaya devam ediyor.

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimlerdir?


Dizinin oyuncu kadrosuna bakıldığında güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekmektedir. OGM Pictures tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin oyuncu kadrosunda, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Alper Saldıran ve Uğur Uzunel gibi televizyonların tanınan ve sevilen isimleri vardır.

Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul’da devam ederken İstanbul’un Beykoz ve Kadıköy ilçelerinde çekimler devam etmektedir. 15 Eylül’de vizyona girecek olan dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Madanoğlu otururken senaristliğini ise Gülseren Budayıcıoğlu yapmaktadır.

Masumlar Apartmanı setine izleyici olarak gidilebilir mi?

Dünyayı saran Covid-19 nedeni ile dizi setlerine hayranların katılması yasaklanmıştır. Buna göre Masumlar Apartmanı’na da izleyicilerin gitmesi yasaklanan dizilerden bir tanesidir.

Masumlar Apartmanı İstanbul’un hangi ilçelerinde çekilmektedir?

Dizinin çekimlerinin tamamı İstanbul’da çekilecektir. Özellikle Beykoz, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde çekimler yapılacakken aynı zamanda Birkan Sokullu’nun canlandıracağı Han karakterinin çalıştığı yer Kadıköy’de olacakken Han’ın kız kardeşleri Safiye ve Gülben’in evi ise Sultanbeyli ilçesinde olacaktır.



Son Güncelleme: 03.11.2020 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Masumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!

Popüler Haberler

TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı çekim mekanları belli oldu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakterini kim canlandırıyor? Leyla Feray kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pelin Akil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan'ın yer aldığı diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisinde Sema karakterini Nur Erkul canlandırıyor
Faturalı hat üzerinden kredi nasıl alınır? 2020 Faturalı hat kredi çekme
Masumlar Apartmanı Uygar kimdir? Alper Saldıran biyografisi
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya yer aldığı dizi ve film yapımları
Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 30 Haziran 2019 ÖGG sınav sonuçları açıklanma takvimi
Yerli arabanın fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'dan fiyat açıklaması
Show Tv Zemheri dizisinin tekrar bölümleri hangi gün saat kaçta?
Turkcell Ramazan ayı faturalı ve faturasız hatlar için ücretsiz internet kampanyaları
Bisiklet almak için 3 bin ile 30 bin lira arasında kredi kampanyası
Okulum temiz projesi nedir, başvurusu nasıl yapılır? Okulum temiz proje detayları ve başvuru ekranı
Sağlık Bakanlığı 12 bin hemşire ve ebe alımı başvuru şartları
Tarifeye ek telefon alabilirmiyim? Fatura ve tarifeye ek telefon şartları
Hekimoğlu dizisindeki Aysel Hemşire karakteri kimdir? Dilan Serinyel nereli, yaşı kaç?
Vartolu diziye veda mı etti, Çukur'dan ayrıldı mı? Erkan Kolçak Köstendil Çukur'a vedası
Çukur Efsun ölüyor mu? Damla Sönmez diziden ayrılacak mı? Çukur yeni bölümden ilk sahne!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.