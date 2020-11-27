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TRT1 yeni dizisi Acemi Anneler dizi oyuncuları ve dizi konusu

TRT1 yeni dizisi Acemi Anneler dizi oyuncuları ve dizi konusu konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri TRT1 yeni dizisi Acemi Anneler dizi oyuncuları ve dizi konusu hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 27 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 18:10
TRT1 yeni dizisi Acemi Anneler dizi oyuncuları ve dizi konusu
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Merve Üçer

1992 doğumlu Merve Üçer, Ankara Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nden mezun oldu. 2013 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı ve ardından model olarak çalışmaya başladı. İlk olarak İblisin Oğul 13. Vahşet adlı bir filmde rol aldı. Çılgın Dershane 3'te rol aldı. Merve Üçer, Beni Bırakma dizisinde Elif karakterini canlandırdı. Merve Üçer Instagram hesabı https://www.instagram.com/merveucer__/

Berk Bakioğlu

Berk Bakioğlu 1999 yılında İstanbul’da doğmuştur. Berk Bakioğlu’nun yer aldığı ilk dizi Star TV de gösterilen Sevdim Seni Bir Kere dizisiydi. Oyuncumuzun instagram hesabı: https://www.instagram.com/berk.bakioglu/

Begüm Topçu

Begüm Topçu, "Deniz Yıldızı" dizisinin yıldızı Cantuğ Turay ile evli ve 1985 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Ulusal Müzik Konservatuarı mezunu olan Begüm Topçu, " Aşkların En Güzeli " dizisine katıldı. Denizyıldızı ile ünlüdür. Eşi Cantuğ Turay ile tiyatroya meraklılar ve tuneler yapmaktadırlar. Begüm Topçu instagram hesabı https://www.instagram.com/begumtopcu85/

Melisa Yıldıran

Melisa Yıldıran ilk kez dizide yer alacak, tanınmış bir isim olmasa da yıldızı "Acemi Anneler" dizisinden sonra parlayacak. Her gün yayınlanan dizide anne adaylarından birini oynamaktadır.

Güral Ateş


Acemi Anneler dizisinde oynayacak olan Güral Ateş hakkında bilgi bulunmamaktadır. Yeni dizide anne adayından birinin eşi olaraktan ekranlara gelecektir.

Ozan Yıldırım

Ozan Yıldırım'ın Yeni Başlayacak olan Acemi Anneler dizisinde yer alacak ve ilk dizisi olacak. Yeni dizi sayesinde oyunculuğa kapı aralayacak. Ozan Yıldırım'ın Instagram hesabı https://www.instagram.com/ozannyldrmm

Tolga Akman

1986 İstanbul doğumlu Tolga Akman, Kadir Has Üniversitesi Sinema Oyunculuk Bölümü mezunudur. 11 yıl tiyatro, dizi ve filmlerde rol aldı. Melekler Korusun, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Her Sevda Bir Veda, Aşkın Bedeli, Görünen Adam, Göç Zamanı ve Beni Affet dizilerinde oynamıştır. Tolga Akman'ın Instagram hesabı https://www.instagram.com/tolgaakman/?hl=tr

Yağmur Öztürk

Acemi Anneler dizisinde Ceren karakterini canlandıracak olan oyuncunun ismi Yağmur Öztürk’tür. Yağmur Öztürk 1999 senesinde doğmuştur.  Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Yağmur Öztürk, Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde eğitim alarak oyunculuğa başlamıştır. Aynı zamanda diksiyon, spikerlik ve sunuculukla ilgili tüm eğitimleri de tamamlamıştır.

Acemi Anneler Dizisi Konusu Özeti

Yeni Başlayacak olan Acemi Anneler dizisinin tarihi oldukça ilginç. Dizinin hayranlarının yeni dizide keşfedecekleri çok şey var, yani dört müstakbel annenin ortak yaşam mücadelesi. Annelik hissinin en çok neye yaklaştığına şahit olacağımız dizi için hazırlıklar sürüyor. Yeni Başlayan Anneler dizisinin detaylı konusu ve özeti daha sonra sizlerle paylaşılacaktır.

Acemi Anneler Dizisi Nerede Çekiliyor?

Pek çok dizide olduğu gibi, İstanbul Yeni Başlayacak Acemi Anneler için çekim yeri olacak. Acemi Anneler dizisi, Beykoz ilçesindeki eski bir ayakkabı fabrikasının arazisinde oluşturulan büyük dizi ve film yaylalarında çekilecek. Dizi için özel olarak hazırlanan mahalle manzarası hem 1980'ler dizisine benzeyecek hem de mahallenin kültürünü yansıtacak.

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 18:10
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Anahtar Kelimeler:
DiziTRT1Acemi Anneler
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