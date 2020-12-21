TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve karakter analizi

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu izleyicilerden tam not aldı. Yönetmenliğini Emre Konuk’un üstlendiği, senaryosunu Serdar Özonalan’ın kaleme aldığı tarihi dizide Büyük Selçuklu Devleti’nin yapısı, siyasi olayları ve yapılan savaşlar anlatılıyor. Dizide Sultan Melikşah’ın hayatı işleniyor.
Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekilde;
Buğra Gülsoy – Melikşah
Hatice Şendil – Terken Hatun
Gürkan Uygun – Hasan Sabbah
Ekin Koç – Ahmed Sencer
Leyla Lydia Tuğutlu – Elçin
İlker Kızmaz – Arslantaş
Mehmet Özgür – Nizamülmülk
Cemal Toktaş – Gazzâlî
Osman Sonant – Andreas
Murat Garipağaoğlu – Abd’ûl-Melik bin Attaş
Bülent Alkış – Ömer Hayyam
Çiğdem Selışık Onat – Seferiye Hatun
Ali Gözüşirin – Muhammed Tapar
Leyla Feray – Gevher Hatun
Serdar Kılıç – Alp Arslan
Volkan Keskin – Bozkuş
Mehmet Bozdoğan – Tâcülmülk
Ertuğrul Postoğlu – Korkut Ata
Nik Xhelilaj – Yorgos
Janbi Ceylan – Aydoğdu