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TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu

TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 14 Aralık 2020 Pazartesi tarihli haberimizde TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:05
TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarındaki başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Dizi kısa bir süre içinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken, henüz izlemeyenler ise konusunu merak ediyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Konusu

Dizinin konusuna bakıldığında, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ın hayatını kaybetmesi ardından Büyük Selçuklu Devleti’nin tahtına geçen Melikşah’ın yönetiminde gösterdiği başarılar ve devletin iç kısmında nasıl olaylar yaşandığı üzerine odaklanmaktadır. Selçuklu Devleti’nin hem içerdeki hem de dışardaki düşmanlara karşı nasıl mücadele ettiği, düşmanlarına karşı nasıl önlemler aldığı ve düşmanlarını nasıl bozguna uğrattığı ilgi çekici ayrıntılar ile birlikte ekranlara yansıtılmaktadır.

Uyanış Büyük Selçuklu Oyuncu Kadrosu

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına TRT 1 ekranlarında çıkmakta olan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli oyunculara yer verilmiştir. Dizinin oyuncu kadrosunda aşağıdaki kısımda sıralanmış olan isimlerin yanı sıra Sevda Erginci (Tuna), Bülent Alkış (Ömer Hayyam), Mehmet Özgür (Nizamülmülk), İlker Kızmaz (Arslantaş) gibi önemli isimler de yer almaktadır. 

Buğra Gülsoy

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Buğra Gülsoy, Sultan Melikşah karakterine hayat verecek. Tiyatro Bölümü mezunu olan Gülsoy, Kıbrıs’ta öğrenim gördüğü sırada Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda çok sayıda oyunda rol aldı.

Buğra Gülsoy’un rol aldığı yapımlar;

2018- 8. Gün- Ozan,

2018- Kızım- Demir,

2019- Azize- Kartal

Ekin Koç

1992 yılında Antalya’da dünyaya gelen Ekin Koç, Akademi 35.5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimleri almıştır. İlk defa 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Tilki karakterine hayat veren Koç, bu rolle ün kazanmıştır.

Ekin Koç’un rol aldığı yapımlar;,

2018- Bozkır- Nuri,

2018- Bizim için şampiyon- Halis

Hatice Şendil

1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hatice Şendil dizide Terken Hatun karakterine hayat verecek. Şendil, 2001 Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. Kurtlar Vadisi Pusu, Geniş Aile, Karadağlar, Dila Hanım ile Kaderimin Yazıldığı Gün gibi yapımlarda rol almıştır.

Leyla Lydia Tuğutlu

1989 yılında Berlin’de dünyaya gelen Tuğutlu dizide Elçin karakterine hayat verecek. 2008 Miss Turkey birincisi olan Tuğutlu daha önce Kirli Beyaz, Karadağı, Kiralık Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

Tuğutlu’nun rol aldığı yapımlar;

2018- Cebimdeki yabancı- Tuba

2019- Kızım- Candan rolünde

Gürkan Uygun

1974 yılında İzmit’te dünyaya gelen Gürkan Uygun, 1990 yılında tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Yıllar boyunca çok sayıda dizi ve film projesinde rol alan Uygun, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati karakteriyle tanınmıştır.

Gürkan Uygun’un rol aldığı yapımlar;

2002- Deli yürek- Cihan,

2003- Kurtlar vadisi- Memati,

2013- Muhteşem yüzyıl- Mimar Sinan,



Son Güncelleme: 14.12.2020 19:05
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Uyanış: Büyük Selçuklu
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