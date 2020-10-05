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TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?

TRT 1 aracılığı ile ekranlara 28 Eylül Pazartesi günü gelen ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilen Uyanış Büyük Selçuklu reytingler arasında yüksek izlenme oranı yakaladı. 28 Eylül Pazartesi gününün reyting sıralamasını yazımızda bulabilirsiniz.

05 Ekim 2020 Pazartesi 21:29
TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
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TRT 1 yeni sezonunda ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin geçtiğimiz Pazartesi gününde yayınlanan ilk bölüm ile büyük bir izlenme oranı yakaladı. Oyuncu kadrosu Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç gibi ünlü oyuncuları barındıran dizi izlenme oranlarında 1’ inci oldu ve izlenme rekorları kırdı. Reyting sıralaması ise:


Total İlk 5:

  1. TRT 1 kanalında Uyanış Büyük Selçuklu
  2. Show TV kanalında Çukur,
  3. TV 8 kanalında Masterchef,
  4. Fox Tv kanalında Yasak Elma,
  5. Fox TV kanalında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber.

AB İlk 5:

  1. TRT 1 kanalı Uyanış Büyük Selçuklu
  2. TV 8 kanalı Mesterchef,
  3. Fox Tv kanalı Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
  4. Show Tv kanalı Çukur,
  5. Fox Tv kanalı Yasak Elma

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 21:29
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