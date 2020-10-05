TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?

TRT 1 yeni sezonunda ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin geçtiğimiz Pazartesi gününde yayınlanan ilk bölüm ile büyük bir izlenme oranı yakaladı. Oyuncu kadrosu Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç gibi ünlü oyuncuları barındıran dizi izlenme oranlarında 1’ inci oldu ve izlenme rekorları kırdı. Reyting sıralaması ise:

TRT 1 kanalında Uyanış Büyük Selçuklu Show TV kanalında Çukur, TV 8 kanalında Masterchef, Fox Tv kanalında Yasak Elma, Fox TV kanalında Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber.

Total İlk 5:

AB İlk 5: