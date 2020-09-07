TRT1 Tövbeler Olsun dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler

Son yıllarda dizi sektöründe adından sıkça söz ettiren TRT 1, yeni bir yapımla izleyicinin karşısına çıkacak. Yeni sezon için yapılan Tövbeler Olsun dizisi TRT 1 ekranlarında olacak. Vatandaşlarımız yeni dizi Tövbeler Olsun’un ne zaman başlayacağını ve tekrarlarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.
Tövbeler Olsun Ne Zaman Başlıyor?
TRT 1 ekranlarından yayınlanacak olan yeni dizi Tövbeler Olsun’nun ne zaman başlayacağı ve tekrarlarının ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Bundan sonra her Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında olacak olan yeni dizi Tövbeler Olsun, haftanın diğer günlerinde de tekrar bölümleri yayınlanacak. Tövbeler Olsun dizisinin akşam saatlerinde ekranlara gelmesi beklenmektedir.
Son Güncelleme: 07.09.2020 15:38