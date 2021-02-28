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TRT1 Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Teşkilat 1. bölüm yayın tarihi

Milli İstihbarat Teşkilatı hiç beklenmedik bir işe imza atarak TRT yapımı olan Teşkilat dizisi için girilmeyen kampüsünü açtı ve dizi çekimleri için müsade verdi. Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? İşte o çok merak edilen tarih.

28 Şubat 2021 Pazar 09:49
TRT1 Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Teşkilat 1. bölüm yayın tarihi
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TRT son zamanlarda yaptığı dizilerle gündemde olmaya devam ediyor. Yapılan diziler izleyiciler tarafından bir hayli beğenilirken yapılan işlerden memnuniyet dile getiriliyor.

Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı vb dizilerle Türk dizilerinde çığır açan TRT ses getirecek bir yapıma daha imza attı. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren sosyal medya hesabından TRT'nin yeni dizisi olan Teşkilat'ın fragmanını yayımladı. Yayımlanan fragman saniyeler içerisinde binlerce beğeni retwet aldı ve trend topic listesine girdi.

Güçlü oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına geçmeye hazırlanan Teşkilat dizisinin reyting rekorları kırması bekleniyor. TRT izleyicileri dizinin ne zaman ve saat kaçt başlayacağını merak ederken bir yandan da sosyal  medyada tepkilere neden oldu. Bazı vatandaşlarımız bu kadar mahrem bir konunun dizi yapılmasına ve kampüsün açılmasına tepki gösterdi.

Merakla beklenen dizi 7 Mart pazar günü izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. 



Son Güncelleme: 28.02.2021 09:49
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatTRTDizi
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