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TRT1 Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak, dizi nerede çekildi? Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları

TRT1 ekranlarının merakla beklenen dizisi Teşkilat'ın çekimlerine devam ediliyor. Birçok kişi dizinin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Teşkilat dizisinin konusunu ve oyuncu kadrosunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 22:24
TRT1 Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak, dizi nerede çekildi? Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları
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TRT 1 ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak yeni dizi Teşkilat, konusu ve oyuncu kadrosuyla birçok kişi tarafından heyecan ile bekleniyor.

Teşkilat dizisinin konusu nedir?

Teşkilat dizisinin oyuncuları kimler?

Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alırken başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal yer alırken onlara, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant,  Mesut Akusta ve Atılay Uluışık eşlik ediyor.

Teşkilat ne zaman başlayacak?

Yakın bir zamanda TRT 1 ekranlarında yayınlanması beklenen dizinin yayın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Teşkilat dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?

Yağız Alp Akaydın2ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ilk üç bölümü başkent Ankara’da yapıldı.



Son Güncelleme: 29.01.2021 22:24
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Teşkilatçağlar ErtuğrulDeniz Baysal
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