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Trt1 Seneye Bu Zamanlar başvuru formu whatsapp iletişim numaraları ve başvuru şartları

Trt1’in sevilen programı Seneye Bu Zamanlar programı ile ilgili bilgiler, başvuru numaraları, programın formatına dair bütün detaylar haberimizde!

31 Ocak 2021 Pazar 16:41
Trt1 Seneye Bu Zamanlar başvuru formu whatsapp iletişim numaraları ve başvuru şartları
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TRT1 Seneye Bu Zamanlar Programı başvuru formu

TRT1 iddialı dizileri ve programları ile yeni sezon reytinglerinde rekabete devam ediyor. Yayınladığı diziler ve programlar ile reyting sıralamalarında üstlerde yer alan TRT1 yeni başlayacak program ile yine iddiasını koruyor. Sunuculuğunu Kerem Alışık’ın yaptığı Seneye Bu Zamanlar isimli programa başvurarak katılmak için yarışmayla aynı ismi taşıyan intenet sitesine giriş yapmak gerekiyor. Seneye Bu Zamanlar isimli programa başvuru formu: http://seneyebuzamanlar.com/   İşte programa başvuru yapmak için gerekli diğer detaylar…

Seneye Bu Zamanlar programı başvuru iletişim numarası

Yapımcılığını Staff Film’in yaptığı Seneye Bu Zamanlar programına başvuru iletişim numaraları üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Verilen telefon numarası ile BİP aracılığı ile görüşerek telefon ile başvurunuzu yapmak mümkün. Seneye Bu Zamanlar Programı BİP başvuru telefon numarası şu şekildedir: 0532 460 50 10

Seneye Bu Zamanlar Programı formatı nasıl, başvuru şartları neler?

TRT1’de yayınlanmaya hazırlanan Seneye Bu Zamanlar programında, katılımcılar 1 yıl sonra nerede olmak istediklerini ve hayallerini anlatıyorlar. Zorluklar ile mücadele içinde olacak olan katılımcılar azimleri ile herkese önek olacaklar. Seneye Bu Zamanlar programına başvuranlar hayallerinin gerçek olması için ilk adımlarını atmış olacaklar.

Programa katılmak için herhangi bir şart koşulmuyor. Yarışmaya başvuru yapanlar geri dönüş yapılmasını beklemeliler.



Son Güncelleme: 31.01.2021 16:41
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Anahtar Kelimeler:
TRT1SeneyebuzamanlarBaşvuruForm
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