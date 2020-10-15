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TRT1 Masumlar Apartmanı Ege karakterini kim oynuyor? Gerçek adı ne?

TRT1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı adlı yapımda, İnci'nin küçük kardeşi olan Ege' yi canlandıran oyuncunun adı, kaç yaşında olduğu ve daha öncesinde hangi yapımlarda oynadığı okuyucular tarafından merak ediliyor.

15 Ekim 2020 Perşembe 03:56
TRT1 Masumlar Apartmanı Ege karakterini kim oynuyor? Gerçek adı ne?
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TRT 1 ekranları ile seyircisi ile buluşan Masumlar Apartmanı dizisinden İnci’ nin küçük kardeşi olan Ege’ ye hayat veren oyuncunun ismi Emir Özden’ dir. Oyuncu 1996 yılında Ekim ayının 21’ inde dünyaya gözlerini açmıştır. Kadir Has Üniversitesinde aktörlük üzerine eğitim almıştır. Oyuncunun canlandırmakta olduğu Ege karakteri ise laf dinlemez, itaat etmez ve mesuliyet kabul etmez. Emir Özden canlandırdığı Ege karakteri ile ekranlara gelmeden önce ilk oyunculuk deneyimini; Patrona Halil İsyanının öncesini anlatan Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam(2012) adlı dizi ile yapmıştır daha sonrasında oyuncu bir çok yapımda bulunmuştur, bu yapımlar ise: Boşanma ve aileleri konu alan Böyle Bitmesin(2013), gençlik dizisi Not Defteri(2014), izleyiciler tarafından çokça beğenilen Poyraz Karayel(2015) ve zorluklar ile mücadele eden bir aileyi konu alan Kanatsız Kuşlar(2017) adlı yapımlardır.

 

 


 

 

 

 



Son Güncelleme: 15.10.2020 03:56
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