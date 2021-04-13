TRT1 Masumlar Apartmanı canlı izle - Masumlar Apartmanı 29. Bölüm tek parça canlı izle! 13 Nisan Salı

Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle karşımızda. TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan dizi, ekranların gözde dizlilerinden. Bu akşam 29.bölümü yayınlanacak olan dizinin fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Masumlar Apartmanı 28. bölüm özeti

İnci, psikiyatristin odasında Han'ın kahkahasından kurtulamazken, Han'ın rahat tavrından daha da endişelenir. Gülben uykusunda gördüğü şeyler dolayısıyla radikal bir karar verir. Bu karar Gülben'i ve evdeki tüm dengeyi sarsacak derecededir. Safiye, Gülben'i kararından vazgeçirmeye çalışırken Han ve İnci mekana girer. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenince, büyük bir kriz patlaık veirr. Evdeki herkes gerginken Neriman'ın beklenmedik planı ortamın daha da gerilmesine neden olur.

Masumlar Apartmanı'nı buradan canlı izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı'nın 28. bölümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.