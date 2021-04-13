TRT1 Masumlar Apartmanı 28. bölüm izle

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı son bölümüyle yine izleyicilerden tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin 28.son bölümü büyük beğeni topladı.

Masumlar Apartmanı son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde İnci, henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahanın etkisinden kurtulamadı. Han’ın rahat tavırları herkesi endişeye sevk etti. Gülben ise öğlen vakti uykusunda yine altına kaçırır ve bu duruma karşı bir karar alır. Aldığı kara evdeki tüm dengeleri yeniden değiştirir.

Safiye, Gülben’in kararını doğru bulmaz ve onu kararından vazgeçirmeye çalışır. Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenen Han ve İnci gelir. Evdeki gerginlik büyük bir tartışmanın başlayacağının habercisidir.

Masumlar Apartmanı 28.son bölüm izlemek için tıklayınız.

Masumlar Apartmanı 29.yeni bölüm fragmanı

Dizinin yeni bölümünde Neriman’ın kaçma girişimi herkesi şoke eder. Safiye tam yeni bir krize girecekken, evde durular gerilmeye başlar. İnci, Neriman hakkında öğrendiklerinin ardından olaylar tamamen değişir.

Neriman adeta hayatla bağını koparmış, her şeyden vazgeçmiş bir şekildedir. Ege ise Neriman’ın bu durumunu düzeltemediği gibi, onunla iletişim kuramadığı için çok üzgündür.

Gülben’in sorununa çözüm arayan İnci, bazı kararlar alır. Ancak bu kararlar Safiye’nin tepkisine yol açar. Esra ise Esat’a ulaşamamış ve başına bir şey geldiğinden şüphelenmektedir.

Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan dizi gerçek hikayelerden oluşmaktadır. Dizide psikolojik sorunlar yaşayan bir ailenin bu sıkıntılar içerisinde dayanışma içerisinde birbirlerine destek olmak çabasını aktarmaktadır.