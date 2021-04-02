İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya BionTech olarak istediği aşıyı seçebilecekler
Son Dakika
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya...
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!
Son Dakika
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!

TRT1 Kıbrıs Ada Kışı konusu ve dizi oyuncuları

2 Nisan 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken TRT1 Kıbrıs Ada Kışı konusu ve dizi oyuncuları haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 02-04-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 20:36
TRT1 Kıbrıs Ada Kışı konusu ve dizi oyuncuları
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs Ada Kışı dizisiyle ilgili hazırlıklar başladı. Reytingleri elinde tutmak isteyen TRT 1 yeni diziler ile izleyicilerin gönlünü çelmeyi hedefliyor. Diğer yandan izleyiciler de dizi hakkında araştırmalar yapıyor.

Kıbrıs Ada Kışı Dizisi Oyuncuları

Kıbrıs Ada Kışı dizisinin oyuncu kadrosu hakkında çalışmalar sürüyor. Dizinin oyuncuları halen belirlenmeye çalışıyor. Zira dizinin oyuncuları büyük özenle seçiliyor. Özellikle başrol oyuncularının birbirleri ile uyum yakalamaları dizi için de önem arz ediyor.

Kıbrıs Ada Kışı Dizisi Konusu

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs Ada Kışı dizisinin konusuna ilişkin de yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Ancak dizinin TMC Film tarafından ortaya konduğu ve yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği biliniyor. Dizinin senaryosu ise Başar Başarır ve Emre Özdür tarafından kaleme alınıyor.

Kıbrıs Ada Kışı Dizisi Kaç Bölüm Sürecek?

Kıbrıs Ada Kışı dizisinin 60 dakikalık bölümler halinde toplamda 26 bölümden oluştuğu ifade ediliyor. Ayrıca dizinin tutulması halinde bile senaryonun gereğinden fazla uzatılmayacağı, 26. Bölümün sonunda her şekilde final yapacağı da belirtilenler arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 02.04.2021 20:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Ada KışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?

Popüler Haberler

TRT1 Kıbrıs Ada Kışı konusu ve dizi oyuncuları
Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Teşkilat karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Rüyada boğulmak ne demek, boğulmak ne anlama gelir?
Kırmızı Oda Nihal kimdir? Esra Ronabar yaşı, boyu, sevgilisi
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı!
Seni Çok Bekledim Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT emekli kredi kampanyaları
Akrep dizi oyuncusu Berna kimdir? Başak Daşman hakkında bilgiler
Akrep dizisindeki Hacer karakteri kimdir?
Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin'in yer aldığı diziler
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları
Betül Lily kimdir? Betül Lily nereli ve kaç yaşında?
Türkan Hanım’ın Konağı 133. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Ölümcül Masumiyet film konusu ve oyuncuları - Deadly Illusions filmi konusu
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakterini kim canlandırıyor? Bahtiyar Engin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi Kadir kimdir? Özcan Deniz nerelidir?
Akrep dizisine katılan Demet Gül kimdir? Hizmetçi karakteri kimdir?
Akrep Selma kimdir? Bestemsu Özdemir gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizisi çekim yerleri ve mekanları
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin kimdir? Gerçek adı nedir? Baran Can Eraslan nereli, yaşı kaç?
TV8 yeni dizisi Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Kırmızı Oda çekim mekanları belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.