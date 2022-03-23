TRT1 Kara Tahta Dizisi Yayın Tarihi Belli Oldu! Kara Tahta Dizisi Ne Zaman Başlıyor? TRT1 Kara Tahta Dizisi Hangi Günler Yayınlanacak?

Geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşen TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Furkan Andıç ve Miray Daner'in oynayacağı Kara Tahta dizisi şimdiden dikkatleri üzerine topladı. Ne zaman yayınlanacağı, hangi günler olacağı merak edilen Kara Tahta dizisine dair tüm sıcak gelişmeler haberimizin devamında yer alıyor.

KARA TAHTA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diziye dair tüm gelişmelerin basında geniş yankı uyandırmasının ardından yayın tarihi oldukça merak ediliyordu. 2-3 aydır izleyiciler yayın tarihlerini beklerken başrol oyuncularının da diziye çok yakışacak olması epey heyecanlandırdı. Kara Tahta dizisi birçok rekabeti yüksek dizilerin de yer aldığı Çarşamba akşamında reyting savaşına dahil olacak. İşte Kara Tahta'nın rakipleri.. "Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Oğlum ve Son Nefesime Kadar"

KARA TAHTA HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Kara Tahta dizisinin yayın tarihi ise 30 Mart olarak belirlendi. Kara Tahta dizisi 30 Mart'ta ilk bölümleri ile TRT 1 ekranlarında olacak.

TRT 1 ekranlarında 30 Mart'ta başlayacak olan Kara Tahta dizisi her hafta Çarşamba günleri ile ekran karşısında olacak.

KARA TAHTA DİZİ KONUSU

Furkan Andıç, Atlas karakterine can verirken; Miray Daner ise Irmak karakterine hayat vermektedir. İkilinin hayat vereceği karakterler, okul yıllarında aşk yaşayan fakat daha sonra birbirlerinden kopan ve yıllar sonra yeniden bir araya gelen iki eski aşık olarak hikayede yer alacak.