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TRT1 Hayatın Ritmi programının sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan'ın hayatı

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören TRT1 Hayatın Ritmi programının sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan'ın hayatı haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 28 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen TRT1 Hayatın Ritmi programının sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 28 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

28 Ekim 2020 Çarşamba 12:54
TRT1 Hayatın Ritmi programının sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan'ın hayatı
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TRT ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan sağlık programı Hayatın Ritmi Doktor Halit Yerebakan tarafından sunulacaktadır. Peki Halit Yerebakan kimdir?

Halit Yerebakan 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Yerebakan, kalp-damar cerrahisi üzerine yoğunlaşarak Yeditepe Üniversitesinde öğrenimine devam etmiştir. Ülkemizde tıp camianın önemli isimlerinden biri olan Halit Yerebakan ülkemizdeki en genç doçent kalp cerrahıdır. Daha önce pek çok TV programının da sunuculuğunu yapan deneyimli doktor, TRT’de İyi Fikir, Doktor Geldi ve ATV’de Sağlıklı Mutlu Huzurlu programlarını sunmuştur.


TRT Hayatın Ritmi Programı İletişim Bilgileri

TRT ekranlarında yayınlanacak olan Halit Yerebakan’nın sunduğu Hayatın Ritmi programına vatandaşlar canlı bağlantı ile merak ettiklerini sorabilecekler. Halit Yerebakan’a sorusu olan kişiler 0551 379 72 56 ya da 444 0 878 numaralarına telefon ederek, Instagram dr.yerebakan kullanıcı adını arayarak ya da dryerebakan.com sitesini ziyaret ederek merak ettiklerini öğrenebilirler.

 



Son Güncelleme: 28.10.2020 12:54
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Anahtar Kelimeler:
HalityerebakanHayatınritmiTRT1
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