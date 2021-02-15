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TRT1 Hayatın Ritmi programını sunan Dr. Halit Yerebakan Kimdir?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan TRT1 Hayatın Ritmi programını sunan Dr. Halit Yerebakan Kimdir? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. TRT1 Hayatın Ritmi programını sunan Dr. Halit Yerebakan Kimdir? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 15.02.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

15 Şubat 2021 Pazartesi 13:04
TRT1 Hayatın Ritmi programını sunan Dr. Halit Yerebakan Kimdir?
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TRT ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan sağlık programı Hayatın Ritmi Doktor Halit Yerebakan tarafından sunulacaktadır. Peki Halit Yerebakan kimdir?

Halit Yerebakan 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Yerebakan, kalp-damar cerrahisi üzerine yoğunlaşarak Yeditepe Üniversitesinde öğrenimine devam etmiştir. Ülkemizde tıp camianın önemli isimlerinden biri olan Halit Yerebakan ülkemizdeki en genç doçent kalp cerrahıdır. Daha önce pek çok TV programının da sunuculuğunu yapan deneyimli doktor, TRT’de İyi Fikir, Doktor Geldi ve ATV’de Sağlıklı Mutlu Huzurlu programlarını sunmuştur.

TRT Hayatın Ritmi Programı İletişim Bilgileri

TRT ekranlarında yayınlanacak olan Halit Yerebakan’nın sunduğu Hayatın Ritmi programına vatandaşlar canlı bağlantı ile merak ettiklerini sorabilecekler. Halit Yerebakan’a sorusu olan kişiler 0551 379 72 56 ya da 444 0 878 numaralarına telefon ederek, Instagram dr.yerebakan kullanıcı adını arayarak ya da dryerebakan.com sitesini ziyaret ederek merak ettiklerini öğrenebilirler.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 13:04
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Anahtar Kelimeler:
HalityerebakanHayatınritmiTRT1
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