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Trt1 Halka dizisi ne zaman başlayacak? Halka dizisi geri dönüyor!

Çok sevilen Halka dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki Halka dizisi başlayacak mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:08
Trt1 Halka dizisi ne zaman başlayacak? Halka dizisi geri dönüyor!
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İnsanlar tarafından çok sevilen Halka dizisinin yeniden başlamasını isteyenler için müjdeli haber geldi. Halka dizisinin devamı TRT'nin kuracağı dijital platformda yayınlanacak. Volkan Kocatürk'ün yönetmeni, Levent Cantek, Aziz Tuna ve Ali Demirel'in senaristleri olduğu Halka dizisinin yapımcılığını ise Es Yapım üstlenmiştir. TRT'nin dijital platformunda yayınlanacak olan Halka dizisinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Funda İlhan, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı ve Burak Sergen gibi ünlü oyuncular bulunmaktadır.  



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:08
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Anahtar Kelimeler:
HalkaTRT
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