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TRT1 Gönül Dağı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan TRT1 Gönül Dağı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 5 Aralık 2020 Cumartesi gününde yayınlanan haberimizde TRT1 Gönül Dağı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:32
TRT1 Gönül Dağı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
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Gönül Dağı dizisi Trt 1'in yeni gözdesi oldu. Trt 1 yönetimi üst üste üç sezon yayınlanan "Kalk Gidelim" dizisinden vazgeçerken, Cumartesi gecesi en çok izlenen dizi olması beklenen Gönül Dağı dizisini de defalarca tekrarladı. Gönül Dağı'nın yeni dizisi Trt 1 ekranında izleyici ile buluşacak. Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı dizisinin başrolleridir.

Gönül Dağı isimli TRT1’in yeni dizisi izleyici ile buluşacak. Berk Atan ve Gülsim Aliİlhan, Gönül Dağı dizisinin başrolleridir. Bu oyuncuların dışında dizinin oyuncu kadrosunu Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya Çiğdem Aygün oluşturmaktadır.

Gönül Dağı dizisinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, Yönetmen koltuğundaysa Yahya Samancı’dır.  Anadolu insanının bozkırdaki hikayesini anlatan dizi, Anadolu çocuklarının hayalleri gerçeğe dönüşen, küçük bir dünyada unutulmayacak aşk hikayesini anlatıyor. 

Gönül Dağı Konusu ve Çekildiği Yer Neresi?

Gönül Dağı, üç kuzeninin hayallerini gerçekleştirme sürecinde tüm engellere rağmen imkânsız hayatlar elde etmeye çalışan insanların hikayesini anlatıyor. Trt 1’in Gönül dağı dizisi Anadolu güzellikleri arasında bir bozkır olan Eskişehir'in Sivrihisar bölgesinde çekildi.

Gönül Dağı Ne Zaman Başlayacak? Yayın Günü Ne Zaman?

Dizinin yayın günü 17 Ekim tarihi itibariyle başlayacaktır.

Gönül Dağı Tekrarı Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin tekrar günü ve saati de netleşti. Cumartesi günleri saat 23:15 de yayında olacak. Ve her Cumartesi günü yayın hayatını sürdürecek.



Son Güncelleme: 05.12.2020 19:32
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TRT1TekrarDiziGönül Dağı
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