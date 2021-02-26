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TRT1 Forrest Gump konusu nedir? Forrest Gump oyuncuları

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan 1994 yapım olan Forrest Gump filmi, yayınlandığı dönemde büyük ses çıkarmış filmlerden biridir. Peki, Forrest Gump filminin konusu nedir? Haberin detaylarında.

26 Şubat 2021 Cuma 20:36
TRT1 Forrest Gump konusu nedir? Forrest Gump oyuncuları
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TRT 1 ekranlarında 26 Şubat Cuma günü saat 00.15’te yayınlanacak olan film, dram ve komedi türündedir. Dönemin en önemli filmlerinden biri olsa da bu önemini yıllar içerisinde kaybetmemiş ve hala sevilen filmlerden biri olmayı başarmıştır. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Robert Zemeckis yapmıştır.  

Sakat bir çocuk olan Forrest, bu sakatlığı yüzünden normal bir insan olamayacağını düşünmektedir. 3o yıl boyunca büyük zorluklar çeken Forrest, yıllar sonra kendisini ülkenin en beğenilen futbol yıldızları arasında görmeye başlamıştır. Uğraşları boşa gitmeyen Forrest, aynı zamanda Vietnam Savaş’ından bir kahraman olarak geri dönmüş, Beyaz Saray’da şeref madalyası almıştır. Bunların ötesinde Forrest, aşıktır ve sevdiği kadınla evlenerek büyük bir mutluluğa kavuşmuştur.  Akli dengesi diğer insanlara göre geri de kalsa da kalbinin temizliği Forrest’i hep doğruluğa sürüklemiştir.

Forrest Gump filmin de Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Rebecca Williams, Michael Conner Humphreys, Harold G. Herthum, George Kelly, Bob Penny, John Randall, Sam Anderson, Margo Moorer, Ione M. Telech ve Christine Seabrook gibi oyuncular yer aldı.



Son Güncelleme: 26.02.2021 20:36
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Anahtar Kelimeler:
Forrest GumpFilmTrt 1Televizyon
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