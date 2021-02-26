TRT1 Forrest Gump konusu nedir? Forrest Gump oyuncuları

TRT 1 ekranlarında 26 Şubat Cuma günü saat 00.15’te yayınlanacak olan film, dram ve komedi türündedir. Dönemin en önemli filmlerinden biri olsa da bu önemini yıllar içerisinde kaybetmemiş ve hala sevilen filmlerden biri olmayı başarmıştır. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Robert Zemeckis yapmıştır.
Forrest Gump filmin de Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Rebecca Williams, Michael Conner Humphreys, Harold G. Herthum, George Kelly, Bob Penny, John Randall, Sam Anderson, Margo Moorer, Ione M. Telech ve Christine Seabrook gibi oyuncular yer aldı.
Son Güncelleme: 26.02.2021 20:36