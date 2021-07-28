TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Caner Şahin, Pelin Albay, Tolga Tekin ile Ozan Çelik ‘in bir arada olduğu yeni dizi Dünya Hali 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Absürt komedi olan yeni dizi Dünya Hali ‘nin yayınlanacak ola ilk bölümü öncesinde ise TRT 1 ‘in almış olduğu yeni kararı ise diziyi merak le bekleyenleri sevince boğdu.

İlk haftadan iki bölüm birden yayınlanacak!

TRT 1, 28 Temmuz 2021 Çarşamba akşamında saat 21.00 ‘da başlayacak olan dizinin ilk bölümünün ardından hemen sonra ikinci bölümü de yayınlayarak seyirci ile buluşturma kararı aldı.

‘’ Patron çıldırdı! İlk hafta iki bölüm ile birden geliyoruz! ‘’

‘’ Tutunamayanlar ‘’

Yeni dizi Dünya Hali konusu nedir?

Dizinin yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ise konu ile ilgili kişisel Twitter hesabı üzerindenmesajını takipçileri paylaşarak yeni dizinin bekleyenlerine de müjdeyi duyurmuş oldu. Neden Film ‘in yapımcılığını yaptığı Dünya Hali dizisinin yönetmeni olarak daha öncedenadlı dizide yönetmenlik yapan başarılı yönetmen Osman Nail Doğan ile Murat Zaloğlu birlikte yer almaktadırlar.

‘’ Sinan, dedesinin değerleri ile birlikte büyümüş olan son derece dürüst, ahlaklı ve vicdanlı bir gençtir. Fakat aramakta olduğu aşkını da ne yazık ki hala bulamamıştır. Sinan ‘ın dedesi ölüm döşeğinde iken kendisine çok ilginç bir vasiyette bulunuyor ve vasiyete göre de Sinan’ ın belirlenmiş olan şu üç şarta göre bir kız bulup evlenmesi gerekmektedir. Dede tarafından belirlenmiş olan üç şart ise şu şekildedir; ‘ Sabahları erken kalksın, eskinin değerini bilsin ve bal porsuğuna benzesin. ‘ Sinan ise dedesinin kendisine bulunduğu vasiyetini yerine getireyim derken de kendisini çok komik bir macera içerisinde bulmaktadır. Bu macerada da Sinan ‘a en yakın arkadaşı ola Azim, patronu olan Güven, ailesi, yakın çevresi ile dedesinin camiden arkadaşları olan Burhan, Namık ile Talat amcaları eşlik edeceklerdir. ‘’

Dünya Hali dizisi oyuncu kadrosunda yer alan isimler

Senaryosunu da yönetmen Osman Nail Doğan ile birlikte Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tunçer ile Eray Kaman ‘ın beraber yazdıkları dizinin konusu ise kısaca şu şekildedir:

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi olan Dünya Hali ‘nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok başarılı oyuncu yer almaktadır.

Dizide Caner Şahin, başrol olan Sinan karakterine hayat vermektedir. Güzel oyuncu Pelin Albay ise Kıvılcım karakterini canlandırmaktadır.

Dizide yer alan diğer karakterler ise şu şekildedir;