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TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları

Mizah anlayışı ile televizyon dünyasına yepyeni bir heyecan getirecek olan yeni dizi Dünya Hali seyirci karşısına çıkıyor. Peki TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Dünya Hali ‘nin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Dizinin konusu ne? İşte diziye dair bütün detaylar karşınızda..

28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:00
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
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Başrollerinde Caner Şahin, Pelin Albay, Tolga Tekin ile Ozan Çelik ‘in bir arada olduğu yeni dizi Dünya Hali 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Absürt komedi olan yeni dizi Dünya Hali ‘nin yayınlanacak ola ilk bölümü öncesinde ise TRT 1 ‘in almış olduğu yeni kararı ise diziyi merak le bekleyenleri sevince boğdu.

İlk haftadan iki bölüm birden yayınlanacak!

TRT 1, 28 Temmuz 2021 Çarşamba akşamında saat 21.00 ‘da başlayacak olan dizinin ilk bölümünün ardından hemen sonra ikinci bölümü de yayınlayarak seyirci ile buluşturma kararı aldı.

Dizinin yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ise konu ile ilgili kişisel Twitter hesabı üzerinden

‘’ Patron çıldırdı! İlk hafta iki bölüm ile birden geliyoruz! ‘’

mesajını takipçileri paylaşarak yeni dizinin bekleyenlerine de müjdeyi duyurmuş oldu. Neden Film ‘in yapımcılığını yaptığı Dünya Hali dizisinin yönetmeni olarak daha önceden

‘’ Tutunamayanlar ‘’

adlı dizide yönetmenlik yapan başarılı yönetmen Osman Nail Doğan ile Murat Zaloğlu birlikte yer almaktadırlar.

Yeni dizi Dünya Hali konusu nedir?

Senaryosunu da yönetmen Osman Nail Doğan ile birlikte Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tunçer ile Eray Kaman ‘ın beraber yazdıkları dizinin konusu ise kısaca şu şekildedir:

‘’ Sinan, dedesinin değerleri ile birlikte büyümüş olan son derece dürüst, ahlaklı ve vicdanlı bir gençtir. Fakat aramakta olduğu aşkını da ne yazık ki hala bulamamıştır. Sinan ‘ın dedesi ölüm döşeğinde iken kendisine çok ilginç bir vasiyette bulunuyor ve vasiyete göre de Sinan’ ın belirlenmiş olan şu üç şarta göre bir kız bulup evlenmesi gerekmektedir. Dede tarafından belirlenmiş olan üç şart ise şu şekildedir; ‘ Sabahları erken kalksın, eskinin değerini bilsin ve bal porsuğuna benzesin. ‘ Sinan ise dedesinin kendisine bulunduğu vasiyetini yerine getireyim derken de kendisini çok komik bir macera içerisinde bulmaktadır. Bu macerada da Sinan ‘a en yakın arkadaşı ola Azim, patronu olan Güven, ailesi, yakın çevresi ile dedesinin camiden arkadaşları olan Burhan, Namık ile Talat amcaları eşlik edeceklerdir. ‘’

Dünya Hali dizisi oyuncu kadrosunda yer alan isimler

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi olan Dünya Hali ‘nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok başarılı oyuncu yer almaktadır.

Dizide Caner Şahin, başrol olan Sinan karakterine hayat vermektedir. Güzel oyuncu Pelin Albay ise Kıvılcım karakterini canlandırmaktadır.

Dizide yer alan diğer karakterler ise şu şekildedir;

  • Ozan Çelik, Azim karakterine hayat vermektedir.
  • Tolga Tekin, Güven karakterine hayat vermektedir.
  • Hakan Emre Ünal, Vural karakterine hayat vermektedir.
  • Mert Denizmen, Yüksel karakterine hayat vermektedir.
  • Selin Hasar, Zeynep karakterine hayat vermektedir.
  • Ayfer Tokatlı, Fulya karakterine hayat vermektedir.
  • Hüseyin Elmalıpınar, Halis karakterine hayat vermektedir.
  • Mekin Sezer, Kutlucan karakterine hayat vermektedir.
  • Adnan Başar, Talat karakterine hayat vermektedir.
  • Naşit Özcan, Burhan karakterine hayat vermektedir.
  • Zeki Ocak, Namık karakterine hayat vermektedir.
  • Eray Kaman, Ateş karakterine hayat vermektedir.

Son Güncelleme: 28.07.2021 18:00
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