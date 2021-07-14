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TRT1 Dünya Hali dizisi 1.bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarına yeni sezon bomba gibi bir dizi ile ekranlara çıkmaya hazırlanmaktadır. Komedi dizisi olan Dünya Hali dizisinin ilk fragmanı izleyicilerle buluştu. Birbirinden renkli sahnelerin olduğu, birbirinden yetenekli oyuncuların rol aldığı dizide izleyiciler şimdiden heyecan ve merak ile beklemektedirler. Peki Dünya Hali dizisinin konusu nedir? Dünya Hali oyuncuları kimlerdir? Dünya Hali dizisi hakkında merak ettikleriniz haberimizde yer almaktadır. İşte tüm detaylar...

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:23
TRT1 Dünya Hali dizisi 1.bölüm fragmanı yayınlandı
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TRT 1’in yeni dizisi ‘Dünya Haliilk fragmanı izleyicilerle buluştu

 TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan yeni dizi Dünya Hali dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Pelin Abay, Tolga Tekin, Caner Şahin, Ozan Çelik rol almaktadır. Konusu ile yeni başlayacak olan dizi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dizi, doğruluktan ayrılmayan Sinan’ın dedesinin vasiyeti üzerine başından geçen komik olayları ele almaktadır. Şehir hayatında zorluklarla boğuşan komik olayları anlatan dizi izleyicilere eğlenceli vakit geçirecek.

Dünya Hali dizisinin yönetmenliğini Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu otururken, Durul Bazan, Naşit Özcan, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı gibi yetenekli oyuncular rol almaktadır. 

Dizinin konusu şöyledir: Ahlaklı, dürüstlükten yana olan Sinan’ın bir gün dedesi ölüm döşeğinde iken vasiyette bulunur. Vasiyetine göre 3 şartı bulunduran bir kız ile evlenmesidir. Bun şartlardan biri erken kalkmalı, bal porsuğuna benzemeli ve eskinin kıymetini değerini bilmeli. Bu üç şarta uygun bir kız bulursa evlenmesidir. Bunun üzerine Sinan’ın başından geçen komik olaylara seyirci şahit olacaktır. 


Son Güncelleme: 14.07.2021 14:23
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Dünya HaliTrt 1Ilk FragmanKomedi Dizisi
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