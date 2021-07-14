TRT1 Dünya Hali dizisi 1.bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1’in yeni dizisi ‘Dünya Hali’ ilk fragmanı izleyicilerle buluştu

TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan yeni dizi Dünya Hali dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Pelin Abay, Tolga Tekin, Caner Şahin, Ozan Çelik rol almaktadır. Konusu ile yeni başlayacak olan dizi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dizi, doğruluktan ayrılmayan Sinan’ın dedesinin vasiyeti üzerine başından geçen komik olayları ele almaktadır. Şehir hayatında zorluklarla boğuşan komik olayları anlatan dizi izleyicilere eğlenceli vakit geçirecek.

Dünya Hali dizisinin yönetmenliğini Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu otururken, Durul Bazan, Naşit Özcan, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı gibi yetenekli oyuncular rol almaktadır.

Dizinin konusu şöyledir: Ahlaklı, dürüstlükten yana olan Sinan’ın bir gün dedesi ölüm döşeğinde iken vasiyette bulunur. Vasiyetine göre 3 şartı bulunduran bir kız ile evlenmesidir. Bun şartlardan biri erken kalkmalı, bal porsuğuna benzemeli ve eskinin kıymetini değerini bilmeli. Bu üç şarta uygun bir kız bulursa evlenmesidir. Bunun üzerine Sinan’ın başından geçen komik olaylara seyirci şahit olacaktır.

