İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

TRT1 Acemi Anneler oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen TRT1 Acemi Anneler oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 9 Nisan 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 18:21
TRT1 Acemi Anneler oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Takip Et:

Merve Üçer

1992 doğumlu Merve Üçer, Ankara Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nden mezun oldu. 2013 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı ve ardından model olarak çalışmaya başladı. İlk olarak İblisin Oğul 13. Vahşet adlı bir filmde rol aldı. Çılgın Dershane 3'te rol aldı. Merve Üçer, Beni Bırakma dizisinde Elif karakterini canlandırdı. Merve Üçer Instagram hesabı https://www.instagram.com/merveucer__/

Berk Bakioğlu

Berk Bakioğlu 1999 yılında İstanbul’da doğmuştur. Berk Bakioğlu’nun yer aldığı ilk dizi Star TV de gösterilen Sevdim Seni Bir Kere dizisiydi. Oyuncumuzun instagram hesabı: https://www.instagram.com/berk.bakioglu/

Begüm Topçu

Begüm Topçu, "Deniz Yıldızı" dizisinin yıldızı Cantuğ Turay ile evli ve 1985 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Ulusal Müzik Konservatuarı mezunu olan Begüm Topçu, " Aşkların En Güzeli " dizisine katıldı. Denizyıldızı ile ünlüdür. Eşi Cantuğ Turay ile tiyatroya meraklılar ve tuneler yapmaktadırlar. Begüm Topçu instagram hesabı https://www.instagram.com/begumtopcu85/

Melisa Yıldıran

Melisa Yıldıran ilk kez dizide yer alacak, tanınmış bir isim olmasa da yıldızı "Acemi Anneler" dizisinden sonra parlayacak. Her gün yayınlanan dizide anne adaylarından birini oynamaktadır.

   

Tolga Akman

1986 İstanbul doğumlu Tolga Akman, Kadir Has Üniversitesi Sinema Oyunculuk Bölümü mezunudur. 11 yıl tiyatro, dizi ve filmlerde rol aldı. Melekler Korusun, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Her Sevda Bir Veda, Aşkın Bedeli, Görünen Adam, Göç Zamanı ve Beni Affet dizilerinde oynamıştır. Tolga Akman'ın Instagram hesabı https://www.instagram.com/tolgaakman/?hl=tr

Yağmur Öztürk

Acemi Anneler dizisinde Ceren karakterini canlandıracak olan oyuncunun ismi Yağmur Öztürk’tür. Yağmur Öztürk 1999 senesinde doğmuştur.  Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Yağmur Öztürk, Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde eğitim alarak oyunculuğa başlamıştır. Aynı zamanda diksiyon, spikerlik ve sunuculukla ilgili tüm eğitimleri de tamamlamıştır.

Önder Atakanlı

Acemi Anneler dizisinde Orhan karakterini canlandıran Önder Atakan hem oyuncu hem de müzisyendir. Oyuncu eğitimini Ankara Üniversitesi Opera ve Koro bölümünde tamamlamıştır. Oyunculu Beni Affet dizisindeki Mahir karakteri ile ün kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimini Behzat Ç. dizisinde yapmıştır.

Cantuğ Turay

1984 doğumlu oyuncu Deniz Yıldızı dizisindeki Melih rolü ile bilinmektedir. Dizide Tarık rolünü üstlenmektedir. Oyuncu eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Aynı zamanda dizide rol alan Begüm Topçu’nun eşidir.

Ege Semih Erken

Dizi de Cenk rolünü üstlenen oyuncu 2017 Best Model Türkiye yarışmasında yakışıklılığı ile tanınmıştır. Oyuncu aktif şekilde modellik yapmaktadır.

Cansın Yılmaz

Dizide Hayat rolünü üstlenen oyuncu 1997 Ankara doğumludur. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Bilimlerinde tamamlamıştır. Cansın Yılmaz bu diziden önce Beni Bırakma dizisinde Özge karakterine hayat vermiştir.

Dizide yer alan diğer isimler ise şöyledir;

Ozan Yıldırım,

Başak Vural,

Aslı Babayiğit,

Deniz Gökçe Kayhan,

İpek Çeken,

Tuğçe Özbey,

Tamer Aykut,

Rümeysa Ay,

Doğukan Demirci,

Bade Çalışkan,

Ayça Dokumacı,

Deniz G. Koçman,

Murat Volkan Benli,

Zeynep A. Metin,

Nermin Uğur…

 

Acemi Anneler Dizisi Konusu Özeti

Yeni Başlayacak olan Acemi Anneler dizisinin tarihi oldukça ilginç. Dizinin hayranlarının yeni dizide keşfedecekleri çok şey var, yani dört müstakbel annenin ortak yaşam mücadelesi. Annelik hissinin en çok neye yaklaştığına şahit olacağımız dizi için hazırlıklar sürüyor. Yeni Başlayan Anneler dizisinin detaylı konusu ve özeti daha sonra sizlerle paylaşılacaktır.

Acemi Anneler Dizisi Nerede Çekiliyor?

Pek çok dizide olduğu gibi, İstanbul Yeni Başlayacak Acemi Anneler için çekim yeri olacak. Acemi Anneler dizisi, Beykoz ilçesindeki eski bir ayakkabı fabrikasının arazisinde oluşturulan büyük dizi ve film yaylalarında çekilecek. Dizi için özel olarak hazırlanan mahalle manzarası hem 1980'ler dizisine benzeyecek hem de mahallenin kültürünü yansıtacak.

 




Son Güncelleme: 09.04.2021 18:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziTRT1Acemi Anneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?
İngiltere Prensi Philip kimdir, neden öldü? Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip kaç yaşındaydı, çocukları kimler?
İngiltere Prensi Philip kimdir, neden öldü? Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip kaç yaşındaydı, çocukları kimler?
Bu akşam hangi diziler var? 9 Nisan 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 9 Nisan 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı

Popüler Haberler

TRT1 Acemi Anneler oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Galataport ne zaman açılacak?
KT-1 eğitim uçağı özellikleri nelerdir?
Günlük burç yorumları; 10 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Ücretsiz patates-soğan yardımından nasıl faydalanılır? Ücretsiz patates soğan yardımı kimlere yapılacak?
Mesut Özil ne zaman oynamaya başlayacak? Mesut Özil sakatlığı ne zaman geçecek?
Badem göz fiyatları ne kadar? 2021 yılı Badem göz fiyatları
Memurlar işlerine ek olarak hangi iş kollarında çalışabilir?
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Personel kura sonuçları isim listesi saat kaçta açıklanacak?
Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu!
TRT1 Acemi Anneler 107. bölüm tek parça izle
1500 tl ye alınabilecek akıllı telefonlar ve özellikleri
Altın ne kadar oldu? 9 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 9 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Nisan 2021
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Vakıfbank kredi kartı borcu erteleme kredisi nasıl alınır? Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi şartları
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı başvuru şartları nelerdir? Aile Bakanlığı ödünç para yardımı kampanyasından kimler nasıl faydalanabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.