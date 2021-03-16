TRT1 Acemi Anneler 107. bölüm tek parça izle

TRT 1 son yıllarda dikkat çeken dizi yapımlarına imza atmaktadır. Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan Acemi Anneler tüm heyecanıyla devam etmektedir. İzleyiciler Acemi Anneler 107. Bölüm tek parça izlemek istiyor. TRT 1 Acemi Anneler 16 Mart Salı 107. Bölüm yayınlandı. Bu haberimizde TRT 1 Acemi Anneler 16 Mart Salı 107. Bölüm izleyebilirsiniz.

Acemi Anneler dizisi gündüz kuşağının en çok sevilen dizileri arasında yer almaktadır. Dizi her Salı günü saat 15.55’te yayınlanmaktadır.

Sevda’dan gizli olarak Tarık’ın arabasını alan Orhan, farklı işler karıştırmaya devam ediyor. Orhan, Tarık’ın aracıyla kaza geçirir. Bu yanlış anlaşılır. Çünkü çarptığı arabada kanlı bir battaniye ve bıçak bulur. Herkes Orhan’ın başına bir bela geldiğini düşünerek korkar.

Tijen ise rüyasında Ömer bey ile evlenmektedir. Ömer bir gün onun yanına küçük bir hediyeyle gelir. Tijen ise ondan evlilik teklifi alacağını düşünür.