TRT0 nedir, ne zaman yayına başlayacak? TRT 0 ücretli mi?

Özellikle salgın sırasında insanların evlerinde zaman geçirmesi insanların dijital platformlara ilgisini artırdı. Netflix beklenmedik bir sayıya ulaşsa da Disney +, 4 yılda toplanabilecek abone sayısını sadece 18 ayda toplamayı başardı. Türkiye’de yerel içerik platformları giderek artmaya başladı.

TRT sağlam geliyor

Netflix ülkemize girmeye başlamasıyla dijital platformlar ortaya çıkmaya başladı. Salgının yaşanmasıyla beraber ise patlama yaşadı denilebilir. Şu anda uydu odaklı çalışmakta olan BeinConnect ve Dsmart gibi platformlar içeriğe dikkat etmeye başlarken, Blu TV ve Puhu TV gibi platformlar da orijinal içerik miktarını artırdı.

Bu dönemde GAIN ve Exxen gibi yeni yatırımlara tanık olduk. Yavaş yavaş, televizyon endüstrisindeki önemli insanlarda bu atılıma katılmaya başladı. TRT, iki iddialı dijital platform ile Netflix’e gözdağı vermeyi hedefliyor.

Geçen ay ilk işaretleri veren dijital platformlardan biri olan TRT0, milli içerik üretmek için kolları sıvadı. Tutunamayanlar dizisinden tanıdığımız, usta yönetmen Osman Nail Doğan; Dünya Hali adlı bir dizi üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Çeşitli içeriklerle ilgili görüşmeler yine devam ediyor.

Ayrıca Asya, Endonezya, Malezya, Hindistan, Avrupa ve Uygurca konuşulan bölgelere cazip gelecek başka bir dijital platform olacak. İçeriğin daha kapsamlı hazırlanacağı belirtiliyor.

TRT dijital platformları için abonelik ücretlerinin uygulanıp uygulanmayacağı henüz net değil. Sosyal medyada TRT'nin yanı sıra Dsmart platformunun da yeni içerik platformuna hazırlandığı söyleniyor.